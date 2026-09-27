Ремонтували газопровід: знайшли 400-річний корабель із речами екіпажу – як вони там опинилися

Водолазів відправили на дно затоки, щоб перевірити ділянку перед прокладанням підводного газопроводу. Замість звичайних уламків чи каміння вони натрапили на підошви взуття, корабельні блоки та старий якір.

У Грайфсвальдській затоці в Балтійському морі виявили раніше невідомий корабель, який затонув приблизно 400 років тому, пише Phys. Від самого судна збереглося небагато, однак знайдених фрагментів вистачило, щоб археологи змогли визначити його приблизний вік і спосіб будівництва.

Через заплановані роботи дослідникам довелося діяти швидко. Команда з п’яти людей здійснила 22 занурення лише за 12 днів, намагаючись задокументувати та врятувати якомога більше знахідок.

Коли я побачив колекцію артефактів на фотографії, мені спало на думку, що вони, мабуть, походять із затонулого судна,

– сказав підводний археолог Варшавського університету Міхал Грабовський.

Що залишилося від корабля через 400 років?

Затонулий корабель лежав на глибині приблизно 7,5 метра на м’якому мулистому дні. Через це працювати було складно: навіть незначний рух водолаза піднімав мул і різко погіршував видимість. Сам корпус майже не вцілів.

Сліди взуття знайшли у кораблі / Фото phys

Археологи знайшли близько 7,5 метра зовнішньої обшивки, а також окремі шпангоути й балки, розкидані по морському дну. Проте конструкція дозволила зрозуміти, як будували судно. Дошки корпусу накладали одна на одну, подібно до черепиці, скріплювали залізними цвяхами, а щілини ущільнювали сумішшю дьогтю та тваринного волосся.

Такий спосіб називають клінкерним суднобудуванням. Вік корабля вдалося уточнити за річними кільцями деревини. Одне з дерев, використаних під час будівництва, зрубали між 1626 і 1639 роками. Загалом дослідники задокументували понад 60 предметів. Серед них були мотузки, дерев’яні деталі, частини бочок та видовбаний дубовий стовбур, який, ймовірно, використовували як трюмний насос для відкачування води з корабля. Знайшли й столярні інструменти.

Серед них – ручка ручного дриля, схожа на інструменти, знайдені на англійському військовому кораблі "Мері Роуз". Це може свідчити, що на судні була невелика майстерня для ремонту під час тривалих плавань. Особистих речей екіпажу збереглося небагато: дві підошви взуття та прошитий шкіряний ремінь. Кістки тварин показали, що на борту могли їсти свинину, а також м’ясо овець або кіз.

Чому дослідники досі не знають, що сталося з кораблем?

Серед знахідок є предмет, призначення якого археологи поки не змогли пояснити. Це плоска глиняна цеглина з низкою отворів, яка лежала всередині дубової колоди. Подібних предметів дослідники не знають. Одна з версій полягає в тому, що це міг бути саморобний пристрій для заточування старих інструментів – наприклад, стамесок або свердел.

Я гадки не мав, що це таке, але я дуже хотів розгадати таємницю. І я досі дуже цього хочу, – стверджує Міхал Грабовський. Причина загибелі корабля теж залишається невідомою. На частині деревини є сліди вогню, тому не виключено, що на борту сталася пожежа.

Водночас біля судна знайшли два якорі та буй, який використовували під час підняття якоря. Це може означати, що перед затопленням корабель стояв на якорі. Проте археологи не поспішають робити висновки.

Дослідники також припускають, що частина корабля може досі лежати на схід від дослідженої ділянки. Після відкриття трасу газопроводу змінили, а залишки судна накрили мішками з піском, щоб захистити їх від подальшого руйнування.