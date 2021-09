Концерт до 30-річчя Національного олімпійського комітету: до організації долучився Метінвест

За підтримки групи "Метінвест" з нагоди 30-річчя Національного олімпійського комітету (НОК) України пройшов масштабний захід за участю перших осіб держави, президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха та зірок української естради.

Захід відбувався у Національному палаці мистецтв "Україна". Під час святкового концерту на великих екранах демонстрували ролики про кожен олімпійський цикл, на сцену запрошували українських чемпіонів, а ведучі просили розповісти їх про історії здобуття своїх медалей на Олімпійських іграх.

У заході також взяли участь представники шоу-бізнесу, серед яких Аліна Паш, Тіна Кароль, група "Танок на Майдані Конго", які виконали спеціальний трек про історію України на Олімпійських іграх, та Джамала, яка виконала легендарний хіт групи Queen "We Are The Champions".

Нагадаємо, Група Метінвест – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні виробником сталі.

Одне з головних напрямків корпоративної соціальної відповідальності групи "Метінвест" – популяризація здорового способу життя.

За 15 років компанія вклала понад 255 мільйонів гривень в розвиток культури і спорту в містах присутності підприємств "Метінвесту".