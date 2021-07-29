У Києві судитимуть активіста, який напав на журналіста проросійського каналу "НАШ"

У Києві активіста, який напав на журналіста проросійського телеканалу "НАШ", можуть посадити на 5 років. Його справу 29 липня скерували до суду.

Інцидент трапився 4 лютого 2021 року біля відділення поліції Шевченківського району. Активісти вимагали закриття цього телеканалу.

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Побили у прямому ефірі

Під час протесту відбулися перепалки між учасниками акції й виконавчим продюсером телеканалу "Наш" Миколою Бугою та ведучим Максом Назаровим, в одного з кореспондентів забрали мікрофон й завдали кілька ударів у обличчя. Це сталось під час прямого ефіру.

Крім того, між активістами й правоохоронцями сталися сутички, унаслідок яких затримали чотирьох пікетувальників.

Загрожує 5 років тюрми

На активіста, мешканця Дніпра, відкрили справи за наступними статтями – "перешкоджання законній діяльності журналіста" та "умисне заподіяння журналісту побоїв у зв’язку зі здійсненням законної професійної діяльності".

Чоловіку загрожує 5 років тюрми.

Напад на журналіста телеканалу "НАШ": відео