"Та мені взагалі по**й": у Києві блогерка на Lexus порушила правила та втікала від поліції

На Набережному шосе в Києві водійка Lexus неправильно припаркувалась. Поліцейські попросили її документи, але блогерка відмовила. До того ж вона кричала до правоохоронців, а згодом спробувала втекти. Поліцейські затримали дівчину та вилучили посвідчення водія.

В інстаграм водійка виклала відео, де сказала, що їй "нахамили та хотіли до**атися". Підписалася вона як Veronika Ridolfi. Про інцидент розповів начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Відмовлялась показувати документи

Водійка Lexus порушила правила зупинки та стоянки. До неї підійшли поліцейські й попросили показати документи. Вона зухвало сказала, що не робитиме цього, бо ні в чому не винна. Збоку в авто сиділа подруга, яка підтримувала водійку.

Згодом вона почала розмахувати руками та кричати до поліцейського. До своєї подруги вона сказала, що їй "взагалі по**й". Жодних документів вона давати не буде.



Кричала та відмовлялась показувати документи / Фото з фейсбуку Олексія Білошицького

Раптом дівчина почала втікати від поліцейських. Пасажирка їй натомість підказувала, як швидше "відірватися" від правоохоронців.

Блогерку затримали

Поліцейські знайшли водійку та затримали її. На дівчину склали адміністративний протокол за "невиконання вимог щодо зупинки" й конфіскували водійське посвідчення. Далі її справою займатиметься суд.

Санкція статті передбачає позбавлення права керувати авто від 3 до 6 місяців.



Поліцейські склали адміністративний протокол / Фото Патрульної поліції Києва

У Києві блогерка кричала до поліцейських і відмовлялась показувати документи: відео KIEVMAP

Текст публікації Олексія Білошицького:

Учора водійка Lexus порушила правила зупинки та стоянки на Набережному Шосе, у Києві. Однак замість надати документи інспектору поліції за його вимогою, жінка поводилася зухвало, а потім взагалі натиснула на педаль газу й поїхала з місця події.

Відео її поведінки виклала в мережу її подруга — пасажирка, яка була в авто. Певно, вони вважають, що така модель поведінки — це гарний приклад для їх підписників.

Хочу запевнити, що це не так. В нашій країні потрібно виховувати правомірну поведінку і саме такий приклад потрібно показувати.

Ми невдовзі знайшли водійку Lexus. Вона, традиційно, поводила себе зухвало, не надавала посвідчення водія, закривала вікно автомобіля. Однак цього разу їй не вдалося уникнути відповідальності.

На кермувальницю ми склали протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП і вилучили посвідчення водія. Тепер справу розгляне суд і визначить покарання. Санкція статті, окрім іншого, передбачає позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Зауважу, такі дії водіїв на українських дорогах — неприпустимі. Кожен, хто буде порушувати закон, ображати честь поліцейського та не виконувати законні розпорядження, буде притягнутий до відповідальності.

Сподіваюсь, ця історія стане повчальною! Завжди потрібно поважати людей і їхню працю. Безпечних нам доріг з відповідальними водіями!