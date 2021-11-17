Где безопасно погулять в Киеве во время действия красной зоны: места, которые надо посетить
Источник:24 канал
Несмотря на то, что сейчас Киев находится в красной зоне карантина, горожане и гости столицы могут посетить в нем множество интересных локаций. Большинство из них доступны всем, однако в некоторые попасть можно только тем, кто имеет сертификаты вакцинации или свежие ПЦР-тесты. Сайт 24 канала рассказывает, как и где можно интересно отдохнуть даже в условиях ограничений.
В Киеве можно часами бродить по улочкам и любоваться тем, что вас окружает. Также в столице многие локации являются бесплатными. Поэтому для хорошей прогулки вам нужно только хорошее настроение! А к настроению обязательно надо добавить еще и правильно надетую маску. Поскольку ношение этих простых средств безопасности никто не отменял.
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Редакция LifeStyle24 сделала подборку самых красивых мест, которые не оставят вас равнодушными. Здесь есть и туристические места, которые посещал почти каждый гость города хоть раз. Но есть и несколько малоизвестных мест, которые позволят побыть наедине. А в Киеве, поверьте, это многого стоит!
Где погулять в Киеве – список лучших мест
Мариинский парк
Один из самых красивых и древних парков Киева. Он был открыт в 1874 году. Название он получил в честь императрицы Марии Александровны. Расположен парк недалеко от парламента – Верховной Рады и Мариинского дворца.Обратите внимание! Киев сейчас находится в красной зоне карантина, но она не запрещает прогулок и посещения заведений. Впрочем последнее разрешено лишь вакцинированным гражданам или тем, кто имеет на руках отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов.
Мариинский парк летом / Фото Wikimedia
Прогуливаясь по парку, вы найдете интересные статуи – большую железную лягушку и дерево желаний. Рядом с фонтаном Термена – памятник Анне Ахматовой. Также в этом парке пары могут пройтись по самому романтичному Мосту влюбленных, который соединяет Мариинский и Крещатый парки.
Арка Дружбы Народов
Арка Дружбы Народов это остаток советских времен – его открыли в 1982 году. Архитектурное творение содержит огромную арку в форме радуги, скульптурные композиции из бронзы и гранитные скульптуры фрагмента из сцен легендарной Переяславской рады.
Отсюда вам откроется невероятный вид на Киев с высоты птичьего полета, а также вы имеете возможность прогуляться по парку и новому пешеходному стеклянному мосту.
Невероятный вид на Киев / Фото ua.news
Подол
Подол – один из древнейших и красивейших районов города. Сегодня эта местность радует гостей невысокими домами прошлого века, узкими улочками и особой атмосферой.
Именно здесь сосредоточены лучшие достопримечательности Киева, которые нельзя обойти, – две старинных площади (Контрактовая и Почтовая), Киево-Могилянская академия, Гостиный двор, фонтан "Самсон". А еще вы здесь найдете огромное количество ресторанчиков.
Подол – идеальное место для прогулки / Фото 7sky.kiev.ua
Хотите неспешную прогулку на целый день? Смело отправляйтесь на Подол!
Набережная Днепра
Набережная Днепра – еще одно замечательное место для романтического свидания! Здесь есть множество интересностей – речной вокзал, Почтовая площадь, реконструированная к недавнему Евровидению, Пешеходный мост.
Набережная Днепра в Киеве
По набережной очень советуем погулять еще и в вечерний период! Это просто незабываемо.
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Вид на Пешеходный мост / Фото wikipedia.org
Труханов остров
Длинные пляжи вдоль Днепра и огромная территория Труханова острова, где вы найдете и лесные угодья, и живописные озера, и быстрые реки.
Здесь можно прогуляться пешком или покататься на велосипеде.
Труханов остров / Фото nashkiev.ua
Гидропарк
Гидропарк – одно из самых душевных мест Киева. 360 гектаров кустарников, деревьев, песчаных полян, пляжей и огромного количества развлекательных заведений. Для тех, кто любит спорт, здесь есть целый тренажерный городок.
Гидропарк в Киеве осенью / Фото Jorge Franganillo
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Андреевский спуск
Одна из самых известных киевских улиц, душа города, которая манит к себе творческих людей со всей Украины и мира. Эта улица прекрасна в любое время года и позволит вам на полную насладиться киевским антуражем. Несколько скверов, выход к Пейзажной аллее. Оттуда недалеко пешком до Владимирской горки.
Андреевский спуск с высоты / Фото vechirniy.kyiv
Это место впечатляет своей природой!
Владимирская горка
Природный оазис посреди шумного мегаполиса и один из самых романтичных парков Киева – все это о Владимирской горке. Масса удобных скамеек, беседки и бесподобный вид на левый берег. Думаете, куда сходить с любимым человеком? Конечно сюда!
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Владимирская горка / Фото moemisto.uа
Ботанический сад имени Фомина
Старый ботсад (один из первых в Украине) радует своих гостей огромным разнообразием деревьев, цветов и кустарников со всех уголков мира. Он расположен практически в центре города.
Ботанический сад имени Фомина осенью / Фото goethe.de
Крещатик
Центральная улица города – must-have, если вы попали в Киев. Всего 1,2 километра длины, а сколько интересного! К тому же, эта улица стала немым свидетелем трагических событий зимой 2013 – 2014 годов.
Ночной Крещатик / Фото stolychno.new
Жуткий "Дом с химерами" / Фото vsitury.com.ua
Майдан Независимости
Главная площадь города – место двух революций. Майдан Независимости – центр неформальных "тусовок" и официальных мероприятий, о котором слышали все в Украине и многие за ее пределами.
Майдан Независимости / Фото 24 канала
Печерск
Один из самых дорогих и самых престижных районов города, он интересен прекрасными особняками XIX века. Среди них: Замок барона Гильденбанда, Дом Гинзбурга, Дом Ковалевского, Шоколадный домик, Дом плачущей вдовы. И, конечно же, жемчужина киевской архитектуры – Дом с химерами.
Вечерний Печерск / Фото 24 канала
Киево-Печерская лавра
Один из самых известных и древнейших храмовых комплексов всей страны, основанный в далеком 1051 году. Здесь можно бродить часами, наслаждаясь сакральной архитектурой, таинственностью пещер и многочисленными музеями. Во что бы вы ни верили – Киево-Печерская лавра сможет дать вам немножко душевного покоя.
Киево-Печерская лавра / Фото sites.google.com
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Национальный ботанический сад имени Николая Гришко
В разное время года ботанический сад имени Николая Гришко предлагает посетителям полюбоваться различными растениями, среди которых есть и экзотические для Украины. Также этот ботсад является одним из крупнейших в Европе. В нем собрали множество различных представителей флоры практически со всего земного шара.
Национальный ботанический сад имени Николая Гришко / Фото anywellmag.com
Оболонь
Относительно молодой район города, который является интересным из-за недавно открытого парка "Наталка". Оболонская набережная – одно из лучших мест для прогулки.
Оболонская набережная / Фото vechirniy.kyiv.ua
Пуща-Водица
Пожалуй, самый очаровательный лесной массив столицы – густой сосняк и длинная цепь озер. Здесь вы можете полностью спрятаться от человеческих глаз, отойдя от дороги буквально на десять минут.
Пуща-Водица / Фото walking.kiev.uа
Голосеевский лес и парк имени Максима Рыльского
Для прогулки в Киеве лучшего места не найти. Здесь есть несколько прекрасных прудов с удобными местами для отдыха, облагороженный парк имени выдающегося поэта Максима Рыльского с пешеходными и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками.
Голосеевский лес / Фото uamodna.com
Золотые ворота
Символ древнего Киева и памятник оборонной архитектуры Киевской Руси – это Золотые ворота. Свое название ворота получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе.
Парадные ворота Киева строились во времена правления Ярослава Мудрого. Дата завершения строительства 1037 год. Ворота видели много исторических битв и событий, а впоследствии они были полностью разрушены, а остатки засыпаны землей. Впоследствии ворота решили восстановить, и в 1982 году Золотые ворота были официально открыты.
Музей "Золотые ворота" в Киеве / Фото igotoworld.com
Парк Вечной Славы
Парк Вечной Славы расположен между Лаврской улицей и Днепровским спуском. Главный вход в парк с площади Славы. Здесь много мемориалов и памятников, которые не дадут забыть историю.
В парке есть Мемориал Вечной Славы с обелиском на могиле неизвестного солдата, Мемориал жертвам Голодомора и Аллея Воинской Славы. А нижняя часть парка граничит с Аскольдовой могилой.
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Парк Вечной Славы в Киеве / Фото kyivmaps.com
Национальный экспоцентр Украины (ВДНХ)
Огромная территория выставочного комплекса в Голосеевском районе Киева подойдет как для банальных прогулок, так и для более интересного времяпровождения. Здесь можно насладиться красотой величественных зданий советской эпохи, многочисленными фонтанами и тематическими экскурсиями. Кроме того, на ВДНХ работают разнообразные аттракционы и лаунж-зоны, контактный зоопарк и спортивные площадки. Впрочем сейчас для посещения таких развлечений необходимо иметь при себе ковидные документы.
ВДНХ в Киеве / Фото: mixsport
Музей воды
Если же вам надоело ходить по улицам столицы, в центре города существует немало интересных для посещения заведений, куда вас беспрепятственно пустят с сертификатом или тестом. В частности, музей воды, который называют самым неординарным в Украине. Он символически располагается в подземелье старинной водонапорной башни, которая была главной в городе более 140 лет назад.
Музей воды в Киеве / Фото bodo.ua
Государственный музей авиации
Крупнейший историко-технический музей Украины, созданный в 2003 году, работает в непосредственной близости от аэропорта "Киев". Экспозиция музея насчитывает более 80 самолетов и вертолетов. Военные и гражданские борта, в салон большинства из которых можно беспрепятственно зайти, способны заинтересовать любого.
Кроме того, с территории музея можно наблюдать за зрелищными взлетами и посадками самолетов в "Жулянах".
Музей авиации в Киеве / Фото: igotoworld.com
Какие ограничения действуют в Киеве
Поскольку столица сейчас находится в красной зоне карантина, в ней действуют строгие ограничения. Впрочем, распространяются они в основном на невакцинированных людей.
Так, без сертификата выздоровления, вакцинации или ПЦР-теста запрещено:
- посещать кафе, рестораны, заведения развлечений и торгово-развлекательные центры;
- ходить в спортзалы, бассейны и фитнес центры;
- ездить в общественном транспорте:
- находиться без масок на территории больниц, остановках и других местах, где невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала