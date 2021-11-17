Де безпечно погуляти в Києві під час дії червоної зони: місця столиці, які треба відвідати

Попри те, що наразі Київ перебуває у червоній зоні карантину, містяни та гості столиці можуть відівідати у ньому безліч цікавих локацій. Більшість із них є доступними всім, однак у деякі потрапити можна лише тим, хто має сертифікати вакцинації або свіжі ПЛР-тести. Сайт 24 каналу розповідає, як і де можна цікаво відпочити навіть в умовах обмежень.

У Києві можна годинами блукати вуличками та милуватись тим, що вас оточує. Також у столиці багато локацій є безкоштовними. Тому для гарної прогулянки вам потрібен лише хороший настрій! А до настрою обов'язково треба додати ще й правильно вдягнуту маску. Оскільки носіння цих простих засобів безпеки ніхто не скасовував.

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Редакція LifeStyle24 зробила підбірку найгарніших місць, які не залишать вас байдужими. Тут є й туристичні місця, які відвідував майже кожен гість міста хоч раз. Але є і декілька маловідомих місць, які дозволять побути наодинці. А в Києві, повірте, це багато чого варте!

Де погуляти в Києві – список найкращих місць

Маріїнський парк

Один із найкрасивіших й стародавніх парків Києва. Його було відкрито у 1874 році. Назву він оримав на честь імператриці Марії Олександрівни. Розташовe'ncmz парк неподалік парламенту – Верховної Ради та Маріїнського палацу.

Київ зараз перебуває у червоній зоні карантину, але вона не забороняє прогулянок та відвідування закладів. Втім? останнє дозволено лише вакцинованим громадянам або тим, хто має на руках негативний ПЛР-тест, якому не більше ніж 72 годин.



Маріїнський парк влітку / Фото Wikimedia

Прогулюючись парком, ви знайдете цікаві статуї – велику залізну жабу та дерево бажань. Поруч з фонтаном Термена – пам'ятник Анні Ахматовій. Також у цьому парку пари можуть пройтися найромантичнішим Мостом закоханих, який з'єднує Маріїнський та Хрещатий парки.

Арка Дружби Народів

Арка Дружби Народів це залишок радянських часів – його відкрили у 1982 році. Архітектурне творіння містить величезну арку у формі веселки, скульптурні композиції з бронзи та гранітні скульптури фрагмента зі сцен легендарної Переяславської ради.

Звідси вам відкриється неймовірний краєвид на Київ з висоти пташиного польоту, а також ви маєте можливість прогулятися парком і новим пішохідним скляним мостом.



Неймовірний краєвид на Київ / Фото ua.news

Поділ

Поділ – один із найдавніших і найкрасивіших районів міста. Сьогодні ця місцевість тішить гостей невисокими будинками минулого століття, вузенькими вуличками та особливою атмосферою.

Саме тут зосереджено найкращі пам'ятки Києва, які не можна оминути, – дві старовинні площі (Контрактова та Поштова), Києво-Могилянська академія, Гостинний двір, фонтан "Самсон". А ще ви тут знайдете величезну кількість ресторанчиків.



Поділ – ідеальне місце для прогулянки / Фото 7sky.kiev.ua

Хочете неспішну прогулянку на цілий день? Сміливо вирушайте на Поділ!

Набережна Дніпра

Набережна Дніпра – ще одне чудове місце для романтичного побачення! Тут є безліч цікавинок – річковий вокзал, Поштова площа, реконструйована до недавнього Євробачення, Пішохідний міст.



Набережна Дніпра у Києві

Набережною дуже радимо погуляти ще й у вечірній період! Це просто незабутньо.

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Вид на Пішохідний міст / Фото wikipedia.org

Труханів острів

Довгі пляжі вздовж Дніпра та величезна територія Труханового острова, де ви знайдете і лісові угіддя, і мальовничі озера, і швидкі річки.

Тут можна прогулятись пішки або покататись на велосипеді.



Труханів острів / Фото nashkiev.ua

Гідропарк

Гідропарк – одне з найдушевніших місць Києва. 360 гектарів чагарників, дерев, піщаних полян, пляжів і величезної кількості розважальних закладів. Для тих, хто любить спорт, тут є ціле тренажерне містечко.



Гідропарк у Києві восени / Фото Jorge Franganillo

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Андріївський узвіз

Одна з найвідоміших київських вулиць, душа міста, що вабить до себе творчих людей зі всієї України та світу. Ця вулиця – прекрасна в будь-яку пору року та дозволить вам на повну насолодитися київським антуражем. Кілька скверів, вихід до Пейзажної алеї. Звідти недалеко пішки до Володимирської гірки.



Андріївський узвіз з висоти / Фото vechirniy.kyiv

Це місце вражає своєю природою!

Володимирська гірка

Природній оазис посеред галасливого мегаполісу і один з найромантичніших парків Києва – все це про Володимирську гірку. Маса зручних лавок, альтанки та незрівнянний вигляд на лівий берег. Думаєте, куди сходити з коханою людиною? Звичайно сюди!

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Володимирська гірка / Фото moemisto.uа

Ботанічний сад імені Фоміна

Старий ботсад (один з перших в Україні) тішить своїх гостей величезним розмаїттям дерев, квітів і чагарників з усіх куточків світу. Він розташований практично в центрі міста.



Ботанічний сад імені Фоміна восени / Фото goethe.de

Хрещатик

Центральна вулиця міста – must-have, якщо ви потрапили у Київ. Всього 1,2 кілометра довжини, а скільки цікавого! До того ж, ця вулиця стала німим свідком трагічних подій взимку 2013 – 2014 років.



Нічний Хрещатик / Фото stolychno.new



Моторошний "Будинок із химерами" / Фото vsitury.com.ua

Майдан Незалежності

Головна площа міста – місце двох революцій. Майдан Незалежності – центр неформальних "тусовок" і офіційних заходів, про який чули всі в Україні і багато хто за її межами.



Майдан Незалежності / Фото 24 каналу

Печерськ

Один із найдорожчих і найбільш престижних районів міста, він цікавий прекрасними особняками XIX століття. Серед них: Замок барона Гільденбанда, Будинок Гінзбурга, Будинок Ковалевського, Шоколадний будиночок, Будинок удови, що плаче. І, звичайно ж, перлина київської архітектури – Будинок з химерами.



Вечірній Печерськ / Фото 24 каналу

Києво-Печерська лавра

Один із найвідоміших і найдавніших храмових комплексів всієї країни, заснований в далекому 1051 році. Тут можна бродити годинами, насолоджуючись сакральною архітектурою, таємничістю печер і численними музеями. У що б ви не вірили – Києво-Печерська лавра зможе дати вам трошки душевного спокою.



Києво-Печерська лавра / Фото sites.google.com

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Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка

У різні пори року ботанічний сад імені Миколи Гришка пропонує відвідувачам помилуватись різними рослинами, серед яких є й екзотичні для України. Також цей ботсад є одним з найбільших у Європі. У ньому зібрали безліч різних представників флори практично зі всієї земної кулі.



Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка / Фото anywellmag.com

Оболонь

Відносно молодий район міста, який є цікавим через нещодавно відкритий парк "Наталка". Оболонська набережна – одне з найкращих місць для прогулянки.



Оболонська набережна / Фото vechirniy.kyiv.ua

Пуща-Водиця

Мабуть, найчарівніший лісовий масив столиці – густий сосняк і довгий ланцюг озер. Тут ви можете повністю сховатись від людських очей, відійшовши від дороги буквально на десять хвилин.



Пуща-Водиця / Фото walking.kiev.uа

Голосіївський ліс і парк імені Максима Рильського

Для прогулянки в Києві кращого місця не знайти. Тут є кілька прекрасних ставків зі зручними місцями для відпочинку, облагороджений парк імені видатного поета Максима Рильського з пішохідними та велосипедними доріжками, дитячими та спортивними майданчиками.



Голосіївський ліс / Фото uamodna.com

Золоті ворота

Символ стародавнього Києва та пам'ятка оборонної архітектури Київської Русі – це Золоті ворота. Свою назву ворота отримали за аналогією з Золотими воротами в Константинополі.

Парадні ворота Києва будувались за часів правління Ярослава Мудрого. Дата завершення будівництва 1037 рік. Ворота бачили багато історичних битв і подій, а згодом вони були повністю зруйновані, а залишки засипанні землею. Згодом ворота вирішили відновити, і в 1982 році Золоті ворота було офіційно відкрито.

Музей "Золоті ворота" у Києві / Фото igotoworld.com

Парк Вічної Слави

Парк Вічної Слави розташований між Лаврською вулицею та Дніпровським узвозом. Головний вхід у парк з площі Слави. Тут багато меморіалів і пам'яток, які не дадуть забути історію.

У парку є Меморіал Вічної слави з обеліском на могилі невідомого солдата, Меморіал жертвам Голодомору та Алея Воїнської Слави. А нижня частина парку межує з Аскольдовою могилою.

До речі Київ відновлює очне навчання для учнів 1 – 11 класів



Парк Вічної Слави у Києві / Фото kyivmaps.com

Національний експоцентр України (ВДНГ)

Величезна територія виставкового комплексу у Голосіївському районі Києва підійде як для банальних прогулянок, так і для більш цікавого проведення часу. Тут можна насолодитися красою величних будівель радянської епохи, численними фонтанами та тематичними екскурсіями. Крім того, на ВДНГ працюють різноманітні атракціони та лаундж-зони, контактний зоопарк та спортивні майданчики. Втім зараз для відвідування таких розваг необхідно мати з собою ковідні документи.



ВДНГ у Києві / Фото: mixsport

Музей води

Якщо ж вам набридло ходити вулицями столиці, у центрі міста існує чимало цікавих для відвідування закладів, куди вас безперешкодно пустять з сертифікатом або тестом. Зокрема, музей води, який називають найбільш неординарним в Україні. Він символічно розташовується у підземеллі старовинної водонапірної вежі, яка була головною у місті понад 140 років тому.



Музей води у Києві / Фото bodo.ua

Державний музей авіації

Найбільший історіко-технічний музей України, створений у 2003 році, працює у безпосередній близькості від аеропорту "Київ". Експозиція музею нараховує понад 80 літаків та гвинтокрилів. Військові та цивільні борти, до салону більшості з яких можна безперешкодно зайти, здатні зацікавити будь-кого.

Крім того, з території музею можна спостерігати за видовищними злетами та посадками літаків у "Жулянах".



Музей авіації у Києві / Фото: igotoworld.com

Які обмеження діють у Києві

Оскільки столиця зараз перебуває у червоній зоні карантину, в ній діють суворі обмеження. Втім, розповсюджуються вони здебільшого на невакцинованих людей.

Так, без сертифкату одужання, вакцинації чи ПЛР-тесту заборонено:

відвідувати кафе, ресторани, заклади розваг та тороговельно-розважальні центри;

ходити у спортзали, басейни та фітнесцентри;

їздити у громадському транспорті:

перебувати без масок на території лікарень, зупинках та інших місцях, де неможливо дотримуватися дистанції в 1,5 метра.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу