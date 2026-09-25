Базове взуття на всі часи: 5 стильних та універсальних комбінацій з лоферами

Як показує практика: гарне, якісне та комфортне взуття на осінь – це запорука стильних та затишних аутфітів. Тому дуже важливо мати кілька пар такого взуття, яке підійде під будь-який образ та витримає примхливу осінню погоду.

Таким взуттям цілком можуть стати лофери. Це вже класика, яку варто мати у своєму гардеробі. 24 Канал зібрав для вас безпрограшні варіанти, як носити лофери восени. Дивіться, читайте та надихайтеся на створення своїх позачасових стильних луків.

З чим носити лофери восени

З укороченими джинсами та об'ємним тренчем. Класика, яка ніколи не підведе. Обирайте джинси прямого крою довжиною до кісточки, щоб можна було показати взуття. Доповніть образ білою базовою футболкою або сорочкою, а зверху можна накинути об'ємний двобортний тренч. Чорні або шоколадні лофери стануть ідеальним завершенням цього невимушеного міського образу.



Лофери, джинси та плащ на осінь / Фото з інстаграму Taffy msipa

Зі шкарпетками та спідницею. Тренд на стиль преппі продовжує утримувати позиції. Поєднання лоферів із білими, бежевими або щільними сірими шкарпетками додає образу грайливості та затишку. Комбінуйте таке взуття зі спідницею-плісе, короткою A-силуету або трикотажною міні, доповнивши аутфіт оверсайз-жакетом або джемпером з V-вирізом.



Лофери зі шкарпетками та спідницею / Фото з інстаграму Luna Isabellaa

Зі шкіряними штанами та затишним светром. Гра фактур – один із головних прийомів осіннього стилю. Глянцева або матова шкіра штанів чудово контрастує з м'якою в'язкою об'ємного светра та гладкою шкірою лоферів. Щоб образ мав гармонійний вигляд, дотримуйтеся монохромної або теплої природної палітри.



З чим носити лофери восени / Фото з Pinterest

З класичним костюмом та водолазкою. Діловий і водночас сучасний лук для офісу або важливих зустрічей. Замість звичних човників чи черевиків оберіть масивні лофери на потовщеній підошві. Вони збалансують суворий крій костюма-двійки (особливо якщо він оверсайз) і додадуть йому дрібку розслабленості. Під жакет одягніть лаконічну тонку водолазку.



Як носити лофери стильно / Фото з Pinterest

З трикотажною сукнею міді та пальтом. Для затишного та теплого осіннього образу комбінуйте лофери з обтислою сукнею або прямою трикотажною сукнею вільного крою довжини міді. Зверху одягніть класичне шерстяне пальто прямого фасону. Щоб захиститися від холоду та зробити акцент, додайте щільні матові колготки в тон взуття — це візуально витягне силует.

Лофери входять до добірки 24 Каналу з найактуальнішими базовими речами, які потрібні кожній в осінній період.