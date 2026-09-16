Забудьте про бежевий тренч: 5 ефектних альтернатив для осінніх образів

Класичний тренч роками рятував міжсезонний гардероб, але цієї осені дизайнери радять сховати звичну бежеву базу якомога далі в шафу. Вулична мода вимагає виразних фактур, динаміки та сміливих акцентів, які зігрівають не гірше за звичний денім.

Детальніше про модні альтернативи тренчам – розповіло видання Cosmopolitan.

Що носити замість тренча восени

Якщо ваша душа прагне зухвалості, то зверніть увагу на жакети з тваринним принтом. Леопард, зебра чи зміїний візерунок миттєво перетворюють навіть найпростіший дует з базових джинсів і білої футболки на вихід з паризького тижня моди. Важливо лише зробити цей принт головним акцентом образу та врівноважити його нейтральним спокійним низом.

Жакет з анімалістичним принтом на осінь 2026 / Фото Pinterest

Для похмурих дощових днів ідеальним рішенням будуть пальта з глянцевої екошкіри. Лакований блиск не лише захищає від негоди, а й додає силуету виразного футуристичного шику в дусі дев'яностих. Такий верхній одяг чудово працює на контрасті з матовими вовняними штанами, трикотажними сукнями або грубими черевиками на платформі.

Глянцеве пальто, яким можна замінити тренч восени / Фото з інстаграму бренду DRESSCODE

Тим, хто постійно перебуває в русі, слід придивитися до вітрівок. Спортивні нейлонові куртки оверсайз-крою більше не носять виключно на ранкових пробіжках. Стилісти пропонують ризикувати й комбінувати легкі вітрівки з прямими спідницями максі, класичними сорочками та навіть підборами.

Вітрівка – стильна альтернатива тренчам восени / Фото з інстаграму бренду Ellorie.ua

Коли температура на вулиці стрімко падає, модниці дістають зі своїх гардеробів вовняні жакети прямого або приталеного крою. Вони легко виконують роль повноцінного пальта завдяки терморегуляційним властивостям натуральної тканини. Моделі в дрібну клітинку, ялинку чи глибоких шоколадних і графітових відтінках додають аутфіту зібраності та структури, якої часто бракує розслабленим демісезонним образам.

Трендовий образ на осінь 2026 / Фото з інстаграму бренду SHAKO

Завершують цей список затишні кардигани об'ємної в'язки. Масивні петлі, спущена лінія плеча та дерев'яні або великі ґудзики дарують відчуття домашнього тепла просто неба. Достатньо накинути такий щільний кардиган поверх шовкової блузи чи тонкого лонгсліва, підперезати талію шкіряним ременем – і готовий ідеальний "лук" для прогулянки з кавою золотавими вулицями.

Модний кардиган на осінь / Фото з інстаграму Pinchuk Label

Раніше ми розповідали про найгарячіші трикотажні тренди цієї осені.