Як носити total white і мати розкішний вигляд: стильний урок від Демі Мур

Світлий монохромний образ тривалий час вважався складним рішенням для гардероба через свою вибагливість. Проте останні зіркові виходи доводять, що правильно підібрані речі в білому кольорі здатні створити неймовірно вишуканий та дорогий ансамбль.

Під час Тижня моди у Нью-Йорку відома акторка Демі Мур показала вражаючу зміну іміджу, відмовившись від звичних вечірніх суконь та шкіряних сетів на користь стриманого монохрому з етнічними мотивами.

На показі польської дизайнерки Magda Butrym зірка з'явилася у вишуканому комплекті total white, довівши, що одягатися в біле з голови до ніг зовсім не страшно, якщо правильно поєднувати фактури.

Демі Мур на Тижні моди 2026: дивіться фото

Білосніжний монохром – секрет ефектного вигляду

Головний секрет вдалого білосніжного аутфіту полягає в грі текстур та об'ємів. Демі Мур обрала однобортний подовжений жакет із закругленими полами та спідницю довжини максі.

Ансамбль доповнив напівпрозорий білосніжний топ з коміром-стійкою, гостроносі туфлі-човники, чітка геометрична сумка та масивні сонцезахисні окуляри. Разом усі ці елементи створили цілісний, свіжий і водночас витончений образ.

Демі Мур у білому образу на Тижні моди 2026: дивіться відео

Як втілити білий образ у повсякденні

Щоб відтворити подібний стильний лук у власному гардеробі, орієнтуйтеся на мікс матеріалів: поєднуйте фактурний трикотаж або мереживо із гладкими тканинами. Білий колір візуально освіжає колір обличчя та додає виходу особливої урочистості.

Буквально нещодавно інша відома акторка Енн Гетевей зачарувала фанатів ефектним бірюзовим образом, показавши гармонійну роботу з насиченою палітрою.