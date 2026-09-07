Справжня копія мами: 18-річна донька Мілли Йовович дебютувала на Венеційському кінофестивалі

18-річна донька Мілли Йовович Евер Андерсон цього тижня вперше відвідала Венеційський кінофестиваль, де відбулася прем'єра її нового фільму "Батько Джо" (Father Joe) режисера Бартелемі Гроссмана. Разом із нею у стрічці зіграли Кіфер Сазерленд та Аль Пачіно.

Під час фестивалю Евер Андерсон встигла приміряти одразу кілька ефектних образів. Детально про ці вбрання юної акторки розповіло модне видання VOGUE.

Спочатку Евер Андерсон відвідала прес-день, присвячений фільму. Для нього вона обрала вінтажну напівпрозору білу шовкову сукню 1930-х років. Її вона знайшла у вінтажному магазині Avalon Vintage в Лос-Анджелесі. Акторка доповнила вбрання прикрасою Christian Dior 1980-х років і сережками, які також придбала в Avalon Vintage. Завершили образ зелені туфлі та м'який шкіряний клатч перлинного відтінку від Dior.

Евер Андерсон на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty images

Для фотосесії та прем'єри фільму Андерсон підготували ще два образи від Джонатана Андерсона, креативного директора Dior. Одним із них стала ніжно-рожева сукня без бретелей із колекції Dior осінь-2026. Вбрання нагадувало квітку: воно мало плісировані деталі, схожі на пелюстки, які рухалися разом з акторкою. Look доповнили ніжні підбори.

Донька Мілли Йовович на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty images

Для офіційної прем'єри "Батька Джо" Евер обрала більш яскравий і блискучий образ – фактурну сукню-комбінацію з декором із колекції Dior Resort 2027. За словами Евер, вбрання нагадувало стиль епохи джазу. Сукня була прикрашена квітковими паєтками та блискітками. Свій образ Андерсон доповнила світлими туфлями на підборах, які також мали декоративні елементи у формі квітів.

Евер Андерсон на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty images

До речі, раніше ми писали про найяскравіші образи зірок на відкритті Венеційського фестивалю 2026.