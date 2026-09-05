Тренд із 2000-х повертається: як носити довгі блузи цієї осені

Мода 2000-х була яскравою, сміливою та не боялася незвичних поєднань. Саме тоді великої популярності набули довгі блузи. Вони часто були головною деталлю образу. Дизайнери прикрашали їх мереживом та аплікаціями, додавали асиметричні деталі та експериментували з формою.

Такі блузи часто можна було побачити на модних показах. Їх також носили знаменитості, серед яких Енн Гетевей, Гіларі Дафф і Майлі Сайрус. Тепер цей тренд знову стає популярним, пише VOGUE.

Сьогодні довгі блузи нагадують моделі з 2000-х, але носити їх пропонують трохи по-іншому. Раніше їх часто поєднували з вузькими штанами або капрі. Тепер стилісти радять звернути увагу на розкльошені штани. Саме таке поєднання зараз можна побачити на вулицях головних модних столиць світу. Воно допомагає створити простий, але водночас елегантний образ.

Щоправда, довгу блузу не завжди легко поєднати з іншими речами, особливо якщо ви раніше її не носили. Найпростіше почати з базового варіанту: взяти подовжений топ і чорні розкльошені штани. Вони матимуть гарний вигляд разом і не зроблять образ надто складним. На ноги можна взути туфлі на підборах. А щоб додати трохи атмосфери 2000-х, обирайте взуття металевого кольору або блискучі моделі.

Подовжений топ з чорними штанами / Фото з Pinterest

Сьогодні довгі блузи можна носити не лише у повсякденних образах, а й на більш офіційні події. Для такого випадку підійде довга блуза в горошок. Цей принт одразу робить образ цікавішим і святковішим. Поєднати її можна з розкльошеними штанами, які візуально роблять ноги довшими, чорними ботильйонами на підборах і блейзером.



Образ з блузою в горошок / Фото з Pinterest

Для легкого та жіночного образу можна обрати довгу блузу з баскою, у стилі baby doll або без бретелей. Такі моделі вільно сидять по фігурі та нагадують короткі сукні. Особливо ефектно вони виглядають у русі. Поєднати таку блузу можна з білими розкльошеними штанами, а доповнити образ довгим шарфом і лоферами з відкритою п'ятою.

Образ з тунікою без бретелей / Фото з Pinterest

Якщо хочеться більш стриманий look, можна обрати довгу блузу з асиметричним низом. Вона підійде для звичайного дня, прогулянки або зустрічі з подругами. Незвична форма блузи робить образ цікавішим, але при цьому він не виглядає занадто ошатно. Поєднати таку модель можна з розкльошеними штанами різних кольорів та підборами, лоферами або навіть кросівками.

Образи з довгою асиметричною блузою / Фото з Pinterest

Раніше ми розповідали й про інші тренди 2000-х, які повертаються в моду.



