Гейлі Бібер показала розслаблений образ на осінь, навіяний естетикою 90-х

Модель Гейлі Бібер давно стала головною музою міського мінімалізму, а її вуличному стилю властива особлива легкість та невимушеність. Засновниця бренду Rhode вкотре доводить: щоб мати дорогий та елегантний вигляд, абсолютно не обов'язково ускладнювати образ додатковими деталями чи яскравими акцентами.

Нещодавно модель показала ідеальний розслаблений аутфіт на ранню осінь, натхненний естетикою 90-х років. Беріть на замітку та переосмислюйте для себе цей лук. Для виходу в Беверлі-Гіллз разом із чоловіком Джастіном Бібером зірка обрала просту, але бездоганно продуману формулу.

Основою аутфіту став лаконічний білий кроп-топ із круглим вирізом, який Гейлі скомбінувала із чорними атласними штанами прямого крою на низькій посадці. Зверху модель накинула класичний вкорочений тренч бежевого відтінку.

Гейлі Бібер в осінньому образі у дусі 90-х: дивіться фото

Особливу увагу привертають деталі та взуття, яке візуально витягує силует і робить повсякденний комплект вишуканим. Замість звичних кросівок чи ботильйонів Бібер обрала чорні в'єтнамки на підборах kitten heel – тренд, який прийшов до нас прямо з 90-х. Завершальними штрихами стали містка чорна шкіряна сумка-тоут, вузькі сонцезахисні окуляри прямокутної форми та мінімалістичні прикраси.

Що носить Гейлі Бібер восени: дивіться фото

І хоча синоптики нам обіцяють бабине літо, думаємо, що в'єтнамки ви вже не захочете одягати. Тому пропонуємо замінити їх в рамках цього аутфіту на класичні лофери чи балетки, які цього сезону максимально актуальні.

До речі, раніше Гейлі вже показувала нам подібну комбінацію із топом, тренчем і шльопанцями на підборах. Такий прийом демонструє, як за допомогою правильно підібраного верхнього одягу й акцентного взуття можна легко адаптувати улюблені літні речі для затишного осіннього гардероба.

Образ Бібер зібраний з базових речей, які варто мати у своєму гардеробі. Ловіть від 24 Каналу добірку з речей, які легко комбінуються з іншими деталями гардероба.