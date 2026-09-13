Який манікюр омолоджує руки: стилісти назвали головний осінній відтінок для жінок 50+

Б'юті-експерти назвали колір лаку, який може візуально освіжити руки та додати образу стриманої елегантності. Цей варіант особливо добре пасує для ранньої осені й може зацікавити багатьох жінок.

У новому сезоні на зміну звичним темним лакам приходить соковитий і водночас ніжний кавуновий відтінок. Як зауважує видання InStyle, цей колір став справжнім хітом серед жінок, оскільки він робить образ менш різким, ніж класичний насичений червоний.

Кавуновий манікюр вдало балансує між кораловими тонами та "дівочим" рожевим. Завдяки цьому покриття візуально освіжає шкіру рук і додає пальцям витонченості.

Трендовий манікюр на осінь для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Кавуновий манікюр – головний тренд осені 2026

Головна перевага цього відтінку полягає у його самодостатності та універсальності. Для створення доглянутого манікюру достатньо просто покрити нігтьову пластину однотонним насиченим кольором поверх прозорої бази.

Для тих, хто віддає перевагу більш виразному дизайну, ідеально підійде манікюр з ефектом омбре. Щоб його повторити, почніть з кавунової бази, далі за допомогою спонжа додайте червоний акцент і заповніть вільний край нігтя зеленим кольором.

Кавуновий манікюр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Кавуновий колір бездоганно поєднується з багатьма відтінками, тому він точно пасуватиме до осіннього гардероба. Зокрема, він має чудовий вигляд із зеленими відтінками, зокрема з м'ятним, лаймовим та фісташковим, а також з білим, бежевим, пудрово-рожевим, глибоким кобальтовим чи темно-синім.

Раніше наша редакція розповідала про головні тренди педикюру осені 2026 року. Серед фаворитів цього сезону опинилися лісовий зелений, глянцевий чорний та глибокий бордовий.