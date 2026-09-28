Модниці Нью-Йорка вже носять ці в'язані кофтинки: 4 головних тренди

Якщо ви палка прихильниця в'язаних кофтинок на осінь, то ця добірка — скарб для вас. Ловіть моделі найтрендовіших кофтинок та гольфів, які вже можна сміливо купувати.

Редакторка Who what wear провела невеличке модне розслідування й з'ясувала, які ж кардигани, кофтинки та светри вже носять нью-йоркські модниці. Ділимося і ми з вами результатом.

Трикотажні кофтинки з запахом

Довгі кардигани чи короткі кофтинки повертаються в моду саме з запахом. Стилісти називають цю модель універсальною, бо вона підходить дівчатам різних комплекцій. На осінь можна вибрати як базові варіанти – сірий, бежевий, чорний, так і щось більш цікавеньке – глибокий синій, бордо, персиковий.



Кофти з запахом знову в моді / Фото KIP

В'язані кофти, здатні замінити верхній одяг

Ідеальний варіант на перехідний період, коли погода нестабільна, але все ще тепло. Шукайте варіант важкої в'язки, комбіновані моделі – наприклад, трикотаж та денім, або в'язані об'ємні жакети.



Трикотажний жакет на осінь / Фото Cyrus

Акценти Pointelle

Дуже зараз модні кофтинки та гольфи з акцентами Pointelle. Що це таке? Pointelle – це витончений ажурний трикотаж із дрібними наскрізними мікроотворами, які складаються у делікатні візерунки: ромби, смужки, геометричні фігури чи ніжні сердечка. Зовні ця тканина нагадує легке мереживо, а її назва походить від французького слова pointe ("точка"), що точно описує її характерну "точкову" текстуру.



Кофтинка з ефектом Pointelle / Фото Cyrus

Довгі кардигани

Певний час усі ці в'язані кардигани були під стилістичним табу. Вони мали такий самий застарілий вигляд, як і певний час джинси скінні. Але мода циклічна, так що і скінні, і довгі кардигани ми знову спостерігаємо на модницях.



Довгі в'язані кардигани знову в моді / Фото з Pinterest

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