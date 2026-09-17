Широкі, прямі чи з принтом: які штани носити цієї осені, щоб виглядати сучасно

Осінній гардероб неможливо уявити без пари зручних штанів, які витримують мінливу погоду, легко поєднуються з теплим трикотажем і тримають форму під пальто. Нині у моді передусім зручність, тому кожен зможе обрати собі ідеальний низ під будь-який настрій і день.

Детальніше про найактуальніші моделі штанів на осінь 2026 року – розповіло видання Cosmopolitan.

Наймодніші штани цього сезону

Просторі штани палаццо зі щільної вовни залишаються головними рятівниками в прохолодні дні. Завдяки високій посадці та вільній довжині вони витягують силует, не сковують рухів і створюють плавні лінії під час ходьби.

Доповнюйте їх обтислими кашеміровими гольфами, вкороченими жакетами та взуттям на підборах чи стійкій платформі, щоб край штанин не торкався вологого асфальту.

Штани палаццо з вовни – що носити восени / Фото з інстаграму бренду LUKIS

Для робочих буднів і стриманих міських образів бездоганно пасують штани у клітинку. Традиційний тартан або фактурна "гусяча лапка" миттєво додають глибини навіть найпростішому монохромному вбранню.

Такий принт можна з легкістю поєднувати з однотонними в'язаними светрами грубої в'язки, класичними тренчами та шкіряними лоферами шоколадного, винного або карамельного кольору.

З чим носити штани у клітинку / Фото з інстаграм-акаунту Fashionmania_i

Якщо широкий крій вам вже набрид, варто звернути увагу на вузькі прямі штани зі щільної тканини. Ця модель утворює гармонійну пару з об'ємними бомберами, довгими пальтами чоловічого крою та високими чоботами з гострим мисом.

Образ із вузькими прямими штанами / Фото Pinterest

Динамічності осінньому образу додають штани з розрізами внизу, які дизайнери розміщують спереду або вздовж бічних швів. Ця маленька конструктивна деталь оголює щиколотку, візуально додає зросту та ставить правильний акцент на взутті. Фасон чудово розкривається разом з гостроносими ботильйонами чи яскравими кедами, освіжаючи суворі піджаки та шкіряні куртки.

Штани з розрізами внизу / Фото з інстаграм-акаунту бренду mrs_shopping_princess

Справжній виклик сірій погоді кидають штани з тваринним принтом. Леопардовий або зміїний візерунок у приглушених темних тонах більше не сприймається як надто зухвалий жест.

Щоб образ залишався виваженим і благородним, використовуйте такі штани як єдиний яскравий акцент, врівноважуючи їх чорними оверсайз-худі, базовими білими сорочками та брутальними черевиками на грубій підошві.

Леопардові штани на осінь 2026 / Фото з інстаграму бренду PROSTO

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