Широкі, прямі чи з принтом: які штани носити цієї осені, щоб виглядати сучасно
Осінній гардероб неможливо уявити без пари зручних штанів, які витримують мінливу погоду, легко поєднуються з теплим трикотажем і тримають форму під пальто. Нині у моді передусім зручність, тому кожен зможе обрати собі ідеальний низ під будь-який настрій і день.
Детальніше про найактуальніші моделі штанів на осінь 2026 року – розповіло видання Cosmopolitan.
Наймодніші штани цього сезону
Просторі штани палаццо зі щільної вовни залишаються головними рятівниками в прохолодні дні. Завдяки високій посадці та вільній довжині вони витягують силует, не сковують рухів і створюють плавні лінії під час ходьби.
Доповнюйте їх обтислими кашеміровими гольфами, вкороченими жакетами та взуттям на підборах чи стійкій платформі, щоб край штанин не торкався вологого асфальту.
Для робочих буднів і стриманих міських образів бездоганно пасують штани у клітинку. Традиційний тартан або фактурна "гусяча лапка" миттєво додають глибини навіть найпростішому монохромному вбранню.
Такий принт можна з легкістю поєднувати з однотонними в'язаними светрами грубої в'язки, класичними тренчами та шкіряними лоферами шоколадного, винного або карамельного кольору.
Якщо широкий крій вам вже набрид, варто звернути увагу на вузькі прямі штани зі щільної тканини. Ця модель утворює гармонійну пару з об'ємними бомберами, довгими пальтами чоловічого крою та високими чоботами з гострим мисом.
Динамічності осінньому образу додають штани з розрізами внизу, які дизайнери розміщують спереду або вздовж бічних швів. Ця маленька конструктивна деталь оголює щиколотку, візуально додає зросту та ставить правильний акцент на взутті. Фасон чудово розкривається разом з гостроносими ботильйонами чи яскравими кедами, освіжаючи суворі піджаки та шкіряні куртки.
Справжній виклик сірій погоді кидають штани з тваринним принтом. Леопардовий або зміїний візерунок у приглушених темних тонах більше не сприймається як надто зухвалий жест.
Щоб образ залишався виваженим і благородним, використовуйте такі штани як єдиний яскравий акцент, врівноважуючи їх чорними оверсайз-худі, базовими білими сорочками та брутальними черевиками на грубій підошві.
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