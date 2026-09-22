Королева Камілла довела, що ця сумка ще довго не вийде з моди: лаконічна та практична модель

Всі ми знаємо, що королівські особи живуть за певними правилами, які стосуються дуже багатьох аспектів, починаючи з їжі, закінчуючи зовнішнім виглядом. Але це не заважає їм демонструвати свій вишуканий стиль та бути трендсетерами.

Королева Камілла нещодавно довела, що сумка-сідло не вийде з моди ще довгий час, бо вже стає класикою на наших очах. Під час своєї поїздки на Braemer Gathering 2026 вона показала вишуканий образ, витриманий у в традиційному британському стилі.

Дружина короля Чарльза III одягла картату спідницю зі складками у червоно-бордових відтінках, зелений жакет, доповнивши образ зеленим беретом та стильною сумочкою. Це аксесуар від DeMellier, модель Sienna Saddle приємного глибокого кольору.



Королева Камілла з сумкою-сідлом / Getty Images

Фішка цієї моделі в тому, що вона зовні має доволі компактний та лаконічний вигляд, а всередині дуже містка. Сумка має короткий ремінець, що дозволяє носити її просто у руці або можна підчепити довгий ремінець і вона перетвориться на модель кросбоді. Маленький замочок на сумці додає родзинки, не псуючи загального вигляду.



Модна сумка на осінь 2026 / Getty Images

Ще одна головна перевага сумки-сідла – це її універсальність. Модель підійде абсолютно під будь-який образ, причому в тому кольорі, який обрала королева Камілла. Якщо шукаєте альтернативу чорній чи коричневій сумці, то цей варіант може стати вашим найкращим вибором. Можна також пошукати сумку-сідло в інших брендів, бо зараз вона стає справжнім хітом.

Сумку-сідло можна носити і з джинсами, і зі спідницями, поєднувати з кросівками чи лаконічним взуттям на підборах. Вона також класно впишеться в якийсь монохромний образ, відтіняючи його ефектність.

Це сумка вже завоювала серця багатьох модниць та світових зірок – раніше 24 Канал розповідав про те, з чим її можна стильно носити.