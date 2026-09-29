Літо ще не настало, а тренди вже несуться: 4 головні хіти з міланського подіуму

Літній сезон ще навіть не настав, а модні бренди вже на повну задають настрій. Тиждень моди в Мілані показав, якими будуть тренди весни та літа 2027 року, запропонувавши баланс між знайомими базовими речами та сміливими експериментами. Модні образи вже цілком можна збирати й сьогодні.

Ловіть головні мотиви з міланських подіумів, які визначатимуть наш гардероб у наступні місяці. Вибрали для вас чотири ключові тенденції, до яких варто придивитися заздалегідь. Як пише Vogue, це будуть розслаблені та сміливі аутфіти.

Розслаблений крій

Класичні костюми остаточно втрачають суворість і стають більш м'якими та об'ємними. Дизайнери переосмислюють строгий крій через оверсайз-пропорції, подовжені силуети й максимально вільні лінії, зберігаючи при цьому елегантність. Jil Sander пропонує затишний верхній одяг із виразними формами, а Tod’s робить ставку на просторі блейзери в поєднанні з широкими штанами.

Чорний плащ від Jil Sander: дивіться фото

Дика сторона гардероба

Анімалістичні принти повертаються у ще більш сміливому виконанні, виходячи далеко за межі звичного леопарда. Fendi інтегрує рептилоїдні візерунки через аксесуари, Dolce & Gabbana випускає на подіум максималістські леопардові костюми, а Roberto Cavalli сміливо міксує декілька хижих мотивів із контрастними фактурами.

Модні принти 2027: дивіться фото

Максі довжина та подовжені силуети

Поділ спідниць і суконь стрімко прямує донизу. У нових колекціях переважають спідниці завдовжки до коліна та сукні, що сягають щиколоток або навіть підлоги. Prada акцентує увагу на лаконічних спідницях трохи нижче коліна у різноманітних фактурах, тоді як Luisa Beccaria демонструє романтичні сукні до підлоги з ніжними квітковими мотивами.

Сукня максі з квітковим принтом: дивіться фото

Мистецтво контрастних поєднань

Складання образів тепер полягає не в ідеальному підборі речей за кольором, а в умінні поєднувати непоєднуване. У тренді – зіткнення протилежних текстур, сміливі принти та несподівані колірні пари. Dhruv Kapoor експериментує з печворком, міксуючи клітинку, графіку й квіти, а Moschino грає на яскравих контрастах, поєднуючи глибокий бордовий із насиченими жовтими та зеленими відтінками.

Мікс принтів буде в тренді у 2027 році: дивіться фото

А щоб ваші образи мали не тільки модний, а й гармонійний вигляд – читайте про те, як не треба робити при складанні аутфітів.