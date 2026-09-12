5 помилок в осінніх образах, які можуть здешевити навіть дорогий гардероб: поради стилістки

Осінній гардероб легко перевантажити зайвими деталями: невдала довжина пальта, надмірна кількість трендів або неправильно підібрані аксесуари можуть зіпсувати навіть добре продуманий образ. Зробити аутфіт сучасним і гармонійним цілком можливо.

Стилістка Галина Денисюк назвала головні помилки, яких варто уникати восени, та розповіла, як зробити образ сучасним і гармонійним. Зверніть увагу на ці нюанси.

Помилка №1 – купувати все трендове одразу

Одна з найпоширеніших помилок – намагатися зібрати образ виключно з актуальних речей. Тренди не потрібно носити буквально, каже стилістка. Якщо зібрати в одному образі одразу всі модні речі сезону, можна отримати не стильний комплект, а візуальний шум.

Я завжди раджу обирати один-два трендові акценти й поєднувати їх із базовими речами,

– говорить стилістка.

Наприклад, актуальний жакет можна носити з прямими джинсами, класичними штанами або спідницею, які вже є у гардеробі.



Багатошаровий образ на осінь / фото з інстаграму

Помилка №2 – неправильна довжина верхнього одягу

Пальто або куртка фактично формують силует усього осіннього образу. Невдала довжина може змінити пропорції фігури навіть тоді, коли всі інші речі підібрані вдало.

Верхній одяг – це перше, що варто оцінити в образі. Важливо дивитися не лише на те, чи подобається вам пальто, а й на його довжину, об’єм та те, з яким взуттям ви його носитимете,

– пояснює Галина.

За словами експертки, перед покупкою верхнього одягу краще одразу уявити кілька комплектів із ним, а не розглядати річ окремо.

Помилка №3 – боятися багатошаровості

Осінній гардероб якраз створений для layering – поєднання кількох шарів одягу. Проте багато хто або повністю відмовляється від багатошаровості або робить її надто складною. Не треба одягати на себе усе тепле одразу. Один із найпростіших варіантів – сорочка, зверху тонкий трикотаж або жакет і пальто. Головне – щоб речі відрізнялися за фактурою або довжиною.



Як стильно одягатися восени / Фото з Pinterest

Помилка №4 – залишати аксесуари "на потім"

Аксесуари – це не фінальна дрібниця, яку ми додаємо в останню секунду. Вони можуть повністю змінити настрій образу. Базові джинси та жакет можна зробити більш класичними або, навпаки, розслабленими саме за допомогою взуття та сумки. Восени особливо добре працюють акцентні ремені, великі сумки, окуляри, шарфи та прикраси.

Помилка №5 – носити речі, які вже не відповідають вашому стилю

Ще одна проблема – триматися за одяг лише тому, що він колись був модним або добре сидів кілька років тому.

Стиль змінюється разом із нами. Іноді жінка продовжує носити речі за старою схемою, хоча її спосіб життя, фігура або навіть відчуття себе вже змінилися. Тому восени варто не лише купувати нове, а й переглянути те, що вже є у шафі,

– говорить Галина Денисюк.

Стилістка радить перед початком нового сезону дістати всі основні речі гардероба, приміряти їх та скласти кілька готових комплектів. Це допоможе зрозуміти, чого справді не вистачає, а від яких покупок можна відмовитися.



Багатошаровий образ з джинсами / Фото з Pinterest

Що варто додати до осіннього гардероба

Основу сучасного осіннього гардероба краще будувати не навколо кількості речей, а навколо їхньої універсальності. Серед речей, які легко адаптувати під різні образи – якісний жакет, пальто актуального силуету, прямі або широкі штани, базовий трикотаж, сорочка, джинси, спідниця та комфортне взуття.

Мій головний принцип – річ має працювати не в одному образі. Якщо ви можете придумати з нею хоча б три-чотири різні комплекти, це вже хороша інвестиція в гардероб,

– підсумовує стилістка.

Також раніше Галина Денисюк розповідала, як скласти модний осінній гардероб для жінок 45 плюс.