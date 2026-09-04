Розмазана підводка: новий практичний тренд осені, який тепер офіційно можна носити

Сучасні б'юті-тренди все частіше стають практичними та комфортними для щоденного життя, демонструючи відмову від складного гіперконтролю. Головною новинкою цієї осені виявився макіяж із розмазаним контуром очей, який більше не потрібно постійно підправляти протягом дня.

Ера ідеально чітких графічних стрілок поступається місцем живій недосконалості та емоційності. На показах осінньо-зимового сезону провідні візажисти світу навмисно розтушовували олівці й залишали лінії нерівними, імітуючи ефект макіяжу, з яким ви провели вже кілька годин, пише Harper's Bazaar.

Цей сміливий б'юті-прийом активно популяризував креативний директор із макіяжу Dior Пітер Філіпс. На показі бренду він підкреслив верхню слизову моделей м'яким чорним олівцем і попросив їх міцно заплющити очі, завдяки чому пігмент природно відбився на нижній повіці.

Естафету "недбалості" підхопили й інші модні будинки. Візажистка Лючія П'єроні на шоу Prada створила насичений розтушований контур навколо очей, а Сем Віссер для Gucci перетворив м'який олівець на густий димчастий серпанок. Менш драматичні варіанти продемонстрували Tory Burch та Christian Cowan, де колір м'яко зосередили під нижніми віями.



Белла Хадід з розмазаними очима на показі Prada / Getty Images

Як відтворити тренд з розмазаними очима у реальному житті

Для створення швидкого щоденного образу скористайтеся лайфхаком від Пітера Філіпса. Достатньо густо профарбувати верхню слизову повіки м'яким олівцем-каялом і кілька разів міцно замружитися, щоб колір відбився знизу природним чином.

Якщо вам до вподоби більш виразний ефект, обведіть лінію росту вій зверху та знизу, після чого розтушуйте край щільним маленьким пензлем або подушечкою пальця. Головний секрет полягає в тому, щоб вчасно зупинитися й залишити контур трохи нерівним.

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Дотримуйтеся балансу в макіяжі, щоб образ мав дорогий та гармонійний вигляд. Поєднуйте виразний недбалий акцент на очах із чистою, добре зволоженою шкірою та нейтральним бальзамом для губ, відмовившись від густої туші на віях.

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