База на всі часи: Пенелопа Крус показала сукню, яка має бути у гардеробі кожної

У гардеробі кожної жінки мають бути речі, які завжди перебувають поза часом і поза швидкими трендами. Саме до такої вічної класики належить чорна сукня міді – універсальна база, яка здатна виручити в будь-якій ситуації.

Іспанська акторка Пенелопа Крус укотре це підтвердила під час своєї появи на Венеційському кінофестивалі 2026 року. Зірка прибула на захід на водному таксі разом із чоловіком Хав'єром Бардемом, продемонструвавши витончений аутфіт.

Для виходу вона обрала стриману чорну сукню міді на запах із глибоким декольте та рукавами три чверті, яка чудово підходить для прохолодних осінніх днів. Образ Крус доповнила чорними туфлями slingback на підборах, класичною сумкою Chanel, сонцезахисними окулярами й лаконічними прикрасами.



Пенелопа Крус у чорній сукні міді / Getty Images

З чим і як носити чорну сукню міді восени

Чорна сукня довжини міді – це справжній мастхев, який легко адаптувати під будь-який стиль та погоду. Ось кілька перевірених ідей, як інтегрувати її у свій осінній гардероб:

з оверсайз-блейзером або чоловічим піджаком: створює стильний контраст між жіночним силуетом і чіткими лініями плечей, що ідеально підходить для робочих буднів;

із високими чоботами-трубами: поєднання довжини міді та широкої халяви чобіт, що ховається під спідницю, має дорожчий вигляд та тримає тепло в прохолодні дні;

з грубими черевиками та курткою з екошкіри: додає образу дрібку розслабленого ґранжу й чудово працює для щоденних прогулянок;

із класичним тренчем або довгим пальтом: безпрограшне поєднання для елегантних вечірніх виходів чи ділових зустрічей;

із трикотажним жилетом або светром, накинутим на плечі: легкий прийом шарування, який робить аутфіт фактурним та затишним.



Чорна сукня міді з чорним жакетом / Фото з інстаграму ROXANE

До речі, саме одяг з рукавами три чверті повернувся у цьогорічний сезон з нульових. Дізнавайтеся, як стильно носити футболки та кофтинки з рукавами три чверті.