Підбори для лучників і рожевий для воїнів: 7 "жіночих" речей, які чоловіки вигадали для себе

Український модельєр Андре Тан здивував підписників екскурсом в історію моди. Стиліст нагадав, що чимало звичних предметів нашого побуту чоловіки первісно створювали виключно для себе.

Про це детальніше він розповів у своєму інстаграмі.

Підбори

Високі підбори з'явилися не на світських балах, як багато хто міг думати, а на полі бою. Саме тому вони вважалися частиною військової амуніції. Кінні лучники чіплялися виступом підошви за стремено, оскільки це допомагало міцно триматися в сідлі та влучно стріляти. Наприкінці XVI століття ця традиція дісталася європейських монархів, і французький король Людовік XIV зробив червоні підбори головною ознакою величі. Лише згодом придворні дами, перейнявши палацову моду знаті, теж стали на підбори.

Макіяж

У добу пишного бароко косметичка була головною супутницею дворян-чоловіків. Щільний шар білил, напудрені щоки та чорні родимки слугували наочним доказом про шляхетне походження. Цей палацовий культ чоловічої краси тривав століттями, аж доки сувора вікторіанська мораль не відібрала в чоловіків право на рум'яна.

Перуки

Своїм народженням масивні напудрені кучері завдячують звичайній чоловічій невпевненості та страху облисіння. Молодий французький король Людовік XIII почав стрімко втрачати волосся, тому вирішив просто сховати лисину під штучними пасмами. Його син Людовік XIV пішов далі й зробив цю хитрість обов'язковим дрескодом для кожного шанованого аристократа. Відтоді пишна біла перука надовго стала символом закону, влади та мудрості вельмож.

Панчохи

Кілька століть поспіль жінки носили довгі сукні, які повністю приховували ноги, тоді як дворяни-чоловіки щодня виставляли свої литки напоказ. Аристократи одягали короткі камзоли разом із щільними шовковими панчохами світлих відтінків. Гладка дорога тканина підкреслювала рельєфні м'язи, рівну поставу та заможне походження власника.

Поясні торбинки

Сучасні сумочки з'явилися з суворої дорожньої потреби купців, мандрівників і солдатів, яким просто не було де тримати гроші. Оскільки одяг тоді шили без внутрішніх кишень, чоловіки прив'язували до ременя цупкі шкіряні мішечки з монетами та печатками. Коли кравецьке мистецтво нарешті здогадалося вшивати кишені безпосередньо в чоловічі штани, торбинки втратили свою колишню потребу і плавно еволюціонували в жіночий аксесуар.

Рожевий колір

Звичний стереотип про "дівочий рожевий" розсипається перед фактами минулих століть, адже цей відтінок довгий час належав юним хлопцям. Рожевий вважали молодшим братом войовничого червоного – кольору крові, вогню та мужності, тому ним підкреслювали силу майбутніх воїнів. Дівчаткам натомість шили скромні блакитні сукні, які уособлювали ніжність, спокій і чистоту.

Кроп-топи

Укорочені майки народилися на стадіонах американського футболу 1970 – 1980-х років. Гравці власноруч зрізали нижню частину форми ножицями, щоб рятуватися від задухи під масивним захисним екіпіруванням і не давати суперникам шансу вхопитися за край тканини під час боротьби. Згодом цей фасон підхопили атлети в тренажерних залах, і лише значно пізніше кроп-топ перетворився на тренд жіночого гардероба.

Раніше Андре Тан вже ділився головними модними трендами на осінь 2026 року.