Новий перспективний тренд: що таке "скініфікація" та як цей б'юті-підхід змінює догляд

Здорове та сяюче волосся є одним з показників здоров'я жінки та основою вишуканого образу. Сьогодні краса пасом починається не з поверхневого стайлінгу, а з глибокого та свідомого догляду за шкірою голови.

Сучасний догляд за волоссям переживає глобальну трансформацію. Звичне миття голови залишається в минулому, поступаючись місцем багатоетапним ритуалам, натхненним доглядом за шкірою обличчя, пише Seppic.

Цей глобальний тренд отримав назву "скініфікація". Його головна філософія полягає у тому, що шкіра голови є продовженням шкіри обличчя, а отже потребує такого ж делікатного та насиченого активними компонентами догляду.

Що таке скініфікація волосся та чому вона актуальна

Скініфікація – це перенесення принципів, компонентів та послідовності догляду за шкірою на турботу про шкіру голови та волосяні фолікули. Б'юті-індустрія перейшла від базового очищення до створення високоефективних засобів із сироватками, пілінгами та масками.

Сучасні споживачі прагнуть зрозуміти склад продуктів і шукають у догляді за локонами відомі засоби з догляду за обличчям. Саме тому активні інгредієнти, такі як пептиди, гіалуронова кислота, ніацинамід, цераміди та рослинні екстракти, впевнено влаштувалися в б'юті-продуктах для волосся.

Крім того, догляд за собою перетворився на повноцінний СПА-ритуал. Домашня рутина стала способом зняти стрес та проявити любов до свого тіла.



Що таке скініфікація в догляді за волоссям / Magnific

Практичні поради для впровадження тренду у власне життя

Дбайте про мікробіом та шкіру голови. Здорове волосся росте лише на доглянутій шкірі, тому варто обирати засоби з пребіотиками, які підтримують природний захисний бар'єр та протидіють запаленням. Обирайте продукти з активними компонентами. Для міцності пасом шукайте у складі пептиди, для глибинного зволоження – гіалуронову кислоту, а для відновлення структури – цераміди та рослинні протеїни. Звертайте увагу на легкі формати. Замість важких силіконів у моду входять концентровані сироватки, невагомі олії та есенції, які швидко вбираються та дають тривалий результат. Захищайте локони від довкілля – мова й де про захист волосся від ультрафіолетового випромінювання, пилу та температурних перепадів за допомогою незмивних спреїв із антиоксидантами.

Грамотний та систематичний догляд допомагає зберегти довжину та природний блиск ваших локонів без зайвих зусиль. Раніше 24 Канал вже розбирав важливе питання про те, чи впливає регулярність миття волосся на його зріст.