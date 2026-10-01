Секрет ідеального силуету: стилістка радить, як вибрати спідницю міді для фігури plus size
Вибір речей для дівчат розміру plus size часто може стати доволі складним через банальне незнання фасонів та стилістичних прийомів. Це нормально! Річ не у вашій фігурі, бо вона прекрасна! Вам просто трішечки не вистачає практики.
Стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі розповіла, як правильно вибрати спідницю міді, коли у вас пишні форми. Щоб спідниця та образ у цілому підкреслили ваші плавні вигини, а не зіпсували загальний вигляд, варто правильно підійти до вибору моделі.
Річ у тім, що спідниця може бути пошита з подвійним звуженням. Як пояснює стилістка, спочатку вона обтягує найширшу частину стегон, а далі звужується донизу.
Тобі потрібні спідниці-трапеції або крій за косою. Вони утворюють чітку пряму лінію від найширшої частини стегна, витягують візуально зріст і роблять стегна соковитими, а не важкими,
– каже Олена Шевченко.
Як правильно вибрати спідницю міді: дивіться відео
Як вибрати спідницю міді для жінок плюс сайз
Щоб спростити пошуки, ми зібрали ще кілька важливих порад, як вигідно вибрати спідницю міді для пишних форм:
окрім правильного силуету (трапеції або крою за косою), стилісти радять звертати увагу на довжину та матеріал. Оптимальна довжина міді має закінчуватися у найвужчій частині литки – це візуально витягує силует та робить ноги стрункішими;
також краще обирати щільні матеріали, які добре тримають форму, або легкі струменисті тканини без зайвих об'ємних деталей, накладних кишень чи дрібного плісе у ділянці стегон.
Як вибрати спідницю міді на осінь для плюс сайз жінок / Фото з Pinterest
Важливо також не тільки правильно підібрати модель спідниці, а й розумітися на позачасових речах. Ось топ спідниць на всі часи, які завжди у тренді.