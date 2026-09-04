Скандинавський шик та королівська лаконічність: що носить норвезька принцеса Інгрід-Александра

Після того як батько норвезької принцеси Інгрід-Александри посів престол і став королем Гоконом VIII, а мати – королевою Метте-Маріт, до 22-річної спадкоємиці норвезької корони прикута максимальна увага світової спільноти. А ми свою увагу звернули на стиль скандинавської принцеси.

Скандинавський стиль вже давно вважається синонімом вишуканого мінімалізму, практичності та вміння створювати позачасові аутфіти. Стрітстайли з Норвегії, Данії, Швеції доводять, що варто внести й у свій гардероб кілька скандинавських прийомів.

Принцеса Інгрід-Александра – представниця нового покоління монархів. У свої 22 роки вона вже пройшла 15-місячну військову службу в інженерному батальйоні, захоплюється серфінгом, лижним спортом і здобуває вищу освіту у Сіднейському університеті в галузі міжнародних відносин та політології. Її активний спосіб життя та вимоги королівського етикету сформували унікальний особистий стиль, де гармонійно поєднуються стриманість, молодіжна невимушеність і королівська елегантність.

Стиль принцеси Інгрід-Александри: дивіться фото

Аналізуючи публічні виходи принцеси, одразу можна помітити її відданість спокійній та глибокій палітрі кольорів. Вона часто обирає шляхетні відтінки бордового, насиченого винного, глибокого темно-синього, класичного чорного, а також вишукану монохромну гаму – від сніжно-білого до кремового. Такі барви створюють дорогий та візуально "чистий" образ, який не перевантажує сприйняття.

Що носить принцеса Норвегії Інгрід-Александра: дивіться фото

Основою офіційного гардероба Інгрід-Александри є ділові костюми зі штанами строгого крою, які вона носить із лаконічними топами або шовковими блузами. У повсякденному житті норвезька спадкоємиця віддає перевагу класичному скандинавському стрітстайлу: базовим прямим джинсам, об'ємним затишним светрам, сорочкам у тонку смужку та пальтам оверзайз, які красиво комбінує за принципом багатошаровості.

Принцеса Інгрід-Александра у білих джинсах та сорочці у смужку: дивіться фото

Повсякденний стиль принцеси Норвегії Інгрід-Александри: дивіться фото

Коли ж привід вимагає дотримання суворого протоколу, принцеса з'являється у вечірніх сукнях стриманих фасонів із закритими плечима та мінімумом зайвих деталей. Окреме місце в її житті посідає національне вбрання – норвезький бунад, який вона традиційно одягає на державні свята, а також урочисті королівські події із символічними стрічками орденів, брошками та спадковими тіарами.



Діловий стиль принцеси Інгрід-Александри / Getty Images

Інгрід-Александра у стриманій чорній сукні: дивіться фото

Принцеса Норвегії Інгрід-Александра у національному вбранні: дивіться фото

Стиль 22-річної Інгрід-Александри – це досконалий приклад того, як можна мати сучасний вигляд, не порушуючи традицій. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як формують свої повсякденні луки скандинавські дівчата, то читайте про те, як вони стильно одягаються у холодний сезон.