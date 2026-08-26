Не боїться ні вітру, ні шапок: наймодніша та найпрактичніша стрижка на осінь 2026

Стилісти вже назвали ідеальну зачіску для примхливої осені. "Тато-боб" обіцяє стати головним хітом сезону через свою універсальність та простоту в догляді.

Про це детальніше вже розповіло видання Myself.

Стильна зачіска на осінь 2026 року

Йдеться про стрижку, яка майстерно балансує між коротким класичним бобом і середньою довжиною. Пасма в цій зачісці зазвичай досягають лінії між підборіддям і ключицями та формують невимушений ефект злегка відрослого волосся. Це бездоганний компроміс для тих, хто мріє освіжити форму, але не наважується кардинально зістригти довжину.

Головна перевага "тато-боба" – абсолютна свобода у виборі укладок і повна стійкість до будь-якої погоди. Для елегантного гладкого силуету в дусі естетики 90-х досить висушити волосся круглою щіткою, загорнути кінці всередину та нанести краплю олії для блиску.

Гейлі Бібер – модель показала стильну зачіску на осінь 2026 / Фото з інстаграму інфлюєнсерки

Не менш органічно стрижка виглядає з легкими хвилями. Власницям кучерів допоможе легкий стайлінг, а на прямому волоссі м'які локони можна створити звичайною плойкою.

Ба більше, осінній вітер, дощ і шапки більше не зіпсують ваш зовнішній вигляд, бо зачіска тримає форму без тонни лаку. До того ж пасма можна легко зібрати в охайний хвіст чи закріпити їх заколками, тому ця стрижка стане найзручнішим вибором для прохолодного сезону.

Якщо ж ви маєте довге волосся і шукаєте вишукану альтернативу розпущеним пасмам, зверніть увагу на косу-ореол. Цю романтичну зачіску обожнюють Зендея та Олівія Родріго, а повторити її можна за кілька хвилин.