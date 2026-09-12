Як підстригтися після 60, щоб волосся здавалося густішим: 5 ідеальних зачісок, які омолоджують

Вікові зміни неминуче впливають на густину пасом. Однак правильна форма зачіски здатна миттєво повернути волоссю відчутний об'єм, свіжість та виразність.

Коротка та середня довжина творять справжні дива з тонким волоссям, якщо обрати варіант, що працює на вас, а не проти вашої природної текстури. Про це пише видання Parade.

Ідеальні зачіски для жінок за 60 років

Якщо кінчики волосся розлітаються і виглядають напівпрозорими, то вас врятує прямий боб до підборіддя. Рівна, суцільна лінія по низу створює враження, ніби пасма стали вдвічі густішими за одну мить. Під час сушіння достатньо лише злегка підкрутити кінці круглою щіткою до обличчя, щоб закріпити охайну форму зачіски.

Ідеальна стрижка для жінок за 60 / Фото Pinterest

Сріблясте волосся чудово оживає завдяки м'якому шаруватому срібному бобу. Коротші пасма на маківці делікатно підіймають корінці, тож шкіра голови більше не буде просвічувати.

Жіноча стрижка боб, яка підійде жінкам після 60 років / Фото Pinterest

Якщо ж вас найбільше турбує поріділа потилиця, то зверніть увагу на градуйований перевернутий боб. Він надійно тримає об'єм і виштовхує верхні пасма вперед, утворюючи пишну шапочку.

Яку зачіску обрати після 60 років / Фото Pinterest

Якщо ж кінчики вже настільки стоншилися, що їх нічим не врятувати, вас виручить мікробоб з косим чубчиком до рівня мочок вух. Він повністю зрізає тьмяні пасма, а бічний чубчик прикриває рідкі ділянки біля скронь.

Для хвилястого від природи волосся найкраще підійде італійський боб. Тут кінці навмисно роблять щільними й масивними, а м'які хвилі візуально додають густини зачісці. Що цікаво, щоб її гарно укласти, зовсім не потрібне вирівнювання. Чим природніше лежать пасма, тим дорожче й свіжіше виглядає весь образ.

Італійський боб – зачіска для жінок за 60 / Фото Pinterest

До речі, раніше ми вже розповідали про головну зачіску осені 2026 року. Вона не потребує складного укладання й підходить для будь-якого типу волосся.