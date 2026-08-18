Тепер це знову хіт: "жаті" туфлі та балетки підкорюють вулиці

Світ моди несподівано охопила нова хвиля ностальгії, яка змушує повністю переглянути підхід до комфорту та стилю. Цей грайливий елемент гардероба стрімко повертає свої позиції, пропонуючи жінкам ідеальний баланс між елегантністю та зручністю.

Мода стрімко та впевнено повернулася до естетики початку 2000-х, і цього разу в центрі уваги опинилося "жате" взуття. Саме м'який еластичний край зробив такі моделі помітними на подіумах і в колекціях брендів. Це взуття є ідеальним для тих, хто шукає спосіб поєднати комфорт із більш витонченим силуетом, пише ELLE.

Тренд охопив одразу кілька форматів – від балеток і лоферів до туфель на підборах. Завдяки призбираній обробці взуття має якийсь легкий та пластичний вигляд. А ще додає образам трохи гри та ностальгії.



Взуття зі складками повернулося в тренди / фото з інстаграму

Свій шлях "жате" взуття почало ще на початку двотисячних, коли балетки вперше стали масовим хітом. Культового статусу їм додала модель Ballerina Pump від Lanvin, створена колишнім креативним директором бренду Альбером Ельбазом. У 2023 році м'яку форму знову повернули на подіуми, і відтоді інтерес до неї лише зростав – особливо на тлі хвилі захоплення естетикою Y2K.



Червоні балетки зі складками / Фото з Pinterest

Сьогодні дизайнери пропонують чимало варіацій цього тренду, які легко підлаштовуються під стопу. Серед балеток виділяють Anonymous Copenhagen Mirelda, надмʼякі замшеві Daniella Shevel Lisse та атласні Cos Satin Ballet Flat.



Балетки Anonymous Copenhagen Mirelda з драпіруванням / фото з інстаграму

Еластичний край і м'яка шкіра складками захопили не лише балетки, а й туфлі на підборах, оновлені лофери та навіть гібридні снікерси. Головний секрет популярності цього взуття — комфорт: гнучка конструкція підлаштовується під форму стопи, не натирає п'яти й відчувається як друга шкіра.



Модні кросівки зі складками / фото з інстаграму

Для тих, хто віддає перевагу більш практичним варіантам, тренд пропонує лофери з драпіруванням задньої частини та спортивні моделі в естетиці балеток. Зібрана дрібними складками п'ятка пом'якшує зазвичай жорсткий силует лоферів, роблячи їх ідеальними для тривалих прогулянок без ризику натерти ноги.

До цього взуття ідеально пасуватиме ще один тренд, який впевнено заходить в осінній сезон – шкарпетки напоказ.