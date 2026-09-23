5 головних трендів осені, які вже з'явилися в гардеробах модниць

Осінь – чудовий час, щоб трохи оновити гардероб і додати до нього актуальні тренди. Причому для цього зовсім не обов'язково купувати багато нових речей – достатньо звернути увагу на кілька модних деталей.

Тож редакторка Cosmopolitan зібрала п'ять трендів, які вже можна побачити в образах модниць.

Бордовий колір

Бордовий цієї осені знову опинився серед головних трендів. Цей відтінок дедалі частіше можна побачити в одязі та аксесуарах. Він чудово вписується в осінню палітру, тож не дивно, що його популярність зростає. Насичений винний відтінок допоможе додати кольору до образу, але водночас не зробить його надто яскравим. Можна обрати штани чи затишний светр у цьому кольорі або ж додати невеликий бордовий акцент за допомогою сумки, взуття чи інших аксесуарів.

Образ у кольорі бургунді / Фото з інстаграм-сторінки Lovisa Wallin

Анімалістичний принт

Леопардовий принт уже кілька сезонів поспіль не втрачає популярності, але цієї осені він не єдиний у списку трендів. До нього приєдналися зебра, коров'ячий та оленячий принти. Такий акцент можна додати до образу за допомогою сукні чи куртки або ж обрати більш стриманий варіант – сумку, взуття чи інший аксесуар.

Образ з леопардовими джинсами / Фото з інстаграм-сторінки Vaness Bahelkova

Клітинка

Клітинка – ще один принт, який цієї осені знову повернувся в моду. У багатьох він може асоціюватися зі шкільною формою, але зараз цей візерунок виглядає зовсім по-новому. Дизайнери та бренди пропонують цікаві поєднання кольорів, незвичні деталі та сучасні фасони. Тому клітинка вже не виглядає старомодно, а навпаки – може стати стильним доповненням осіннього гардероба.

Образ зі спідницею в клітинку / Фото з інстаграм-сторінки Lisa Mottl

Висока горловина

Цієї осені особливо популярним стає верхній одяг із високою горловиною. Така деталь додає образу невимушеності та водночас захищає від прохолодної погоди. Високу горловину можна побачити на джинсових куртках, довгих тренчах, шкіряних пальтах та інших моделях верхнього одягу.

Образ з курткою з високою горловиною / Фото з інстаграм-сторінки Meotine

Аргайл

Осінь – це час светрів, тож не дивно, що разом із ними в моду повертається і принт аргайл. Він має трохи вінтажний і водночас класичний вигляд, тому чудово вписується в сучасні образи. Цього року аргайл виглядає по-новому. У тренді незвичні поєднання кольорів, об'ємні моделі та цікаві варіанти стилізації. Такий принт не обов'язково має виглядати консервативно – його можна поєднувати з повсякденними речами або обирати светри в яскравіших кольорах.

Образ зі светром з принтом аргайл / Фото з інстаграм-сторінки Ambre Deveaux

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