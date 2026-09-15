Вище, ніж шпильки, зручніше за кеди: зухвале взуття з нульових повернулося у моду
Культове взуття на платформі, яке було дуже популярним в епоху диско сімдесятих і запалювало клуби в нульові, блискавично захопило покази топдизайнерів та завірусилося у вуличних луках.
Як зауважує видання Cosmopolitan, масивне взуття тепер вважається універсальною базою для сміливих повсякденних образів. Про нього детальніше – читайте у нашому матеріалі.
Взуття на платформі з нульових знову в моді
Головний секрет шаленого успіху такого взуття полягає у рідкісному поєднанні його драматичного вигляду та практичності. Платформа додає жаданих сантиметрів зросту, візуально витягує силует, але, на відміну від тонких шпильок, рівномірно розподіляє навантаження на стопу.
Завдяки цьому ноги втомлюються значно менше, навіть коли висота підборів сягає запаморочливих позначок. Сучасні бренди пішли ще далі й навчилися виготовляти підошву з надлегких піноматеріалів, тому важка на вигляд пара відчувається майже невагомою під час ходьби.
Нині модниці вільно експериментують із формами, обираючи як лаковані ретромоделі з ремінцем, так і брутальні туфлі на тракторній підошві. Таке взуття миттєво створює виразний контраст, якщо вдягнути його з лаконічними прямими джинсами, широкими брючними костюмами оверсайз чи легкими романтичними сукнями.
А якщо ви є прихильником ковбойських чоботів, то пропонуємо ознайомитись з нашим матеріалом про те, як носити це взуття восени.