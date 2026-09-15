Вище, ніж шпильки, зручніше за кеди: зухвале взуття з нульових повернулося у моду

Культове взуття на платформі, яке було дуже популярним в епоху диско сімдесятих і запалювало клуби в нульові, блискавично захопило покази топдизайнерів та завірусилося у вуличних луках.

Як зауважує видання Cosmopolitan, масивне взуття тепер вважається універсальною базою для сміливих повсякденних образів. Про нього детальніше – читайте у нашому матеріалі.

Взуття на платформі з нульових знову в моді

Головний секрет шаленого успіху такого взуття полягає у рідкісному поєднанні його драматичного вигляду та практичності. Платформа додає жаданих сантиметрів зросту, візуально витягує силует, але, на відміну від тонких шпильок, рівномірно розподіляє навантаження на стопу.

Туфлі на осінь 2026 – взуття на платформі знову в моді / Фото з інстаграму Soul.one shoes

Завдяки цьому ноги втомлюються значно менше, навіть коли висота підборів сягає запаморочливих позначок. Сучасні бренди пішли ще далі й навчилися виготовляти підошву з надлегких піноматеріалів, тому важка на вигляд пара відчувається майже невагомою під час ходьби.

Модне взуття на платформі на осінь / Фото з інстаграму Kristal

Нині модниці вільно експериментують із формами, обираючи як лаковані ретромоделі з ремінцем, так і брутальні туфлі на тракторній підошві. Таке взуття миттєво створює виразний контраст, якщо вдягнути його з лаконічними прямими джинсами, широкими брючними костюмами оверсайз чи легкими романтичними сукнями.

Як носити туфлі на платформі восени / Фото з інстаграму BOMOND

А якщо ви є прихильником ковбойських чоботів, то пропонуємо ознайомитись з нашим матеріалом про те, як носити це взуття восени.