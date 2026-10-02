Не екстравагантно, а елегантно: як стильно носити золотий колір цієї осені

У колекції Saint Laurent весна-літо 2027 було одне суцільне золото. Розкішні золоті плащі, сукні, костюми бренду надихнули нас на створення цього матеріалу. Тож розповідаємо, як стильно та яскраво носити золотий колір цієї осені.

Головна порада стилістів – золотого кольору не треба боятися. Може здатися, що золотаві речі підходять лише для урочистих виходів на якісь світські заходи, проте це зовсім не так. Для затишних осінніх аутфітів цілком підійдуть золотисті аксесуари, штани, спідниці та навіть взуття. Розповідаємо, як носити золотий колір у повсякденному житті.

Як стилізувати золотий колір з іншими речами

Секрет щоденного гардероба ховається в балансі: комбінуйте сяйливі фактури із простими матовими тканинами, щоб пом'якшити урочистість золота. Спробуйте міксувати металізовану спідницю із базовим об'ємним худі або доповніть звичайний джинсовий сет золотистими лоферами чи масивним поясним ременем.



З чим носити золоті штани / Фото з інстаграму double3xposure

З якими кольорами поєднується золотий

Золотий чудово поєднується з чорним. Темний колір відтіняє «золото» і робить його акцентною деталлю образу. Більше нічого не потрібно додавати – золота спідниця і чорний светр зроблять свою справу.

Не менш вишуканий цей колір має вигляд у дуеті з глибокими шляхетними відтінками: смарагдовим, винним, темно-синім та шоколадним. Якщо ж ви хочете створити ніжний та денний аутфіт, міксуйте золотий із молочним, бежевим чи пастельно-рожевим. А для найсміливіших дівчат підійде поєднання з білим – таке комбо додає образу свіжості, легкості та сяйва.



Золотий колір з жовтим / Фото з Pinterest



Стильний образ із золотавою сорочкою / Фото з Pinterest

Будинки моди вже на повну презентують свої весняно-літні колекції 2027. Раніше 24 Канал розповідав про те, які тренди з колекцій брендів вже можна носити зараз.