Помада буде триматися увесь день: візажист зірки "Друзів" розкрив цікавий б’юті-хак

Жінки завжди перебувають у пошуку ідеальних косметичних продуктів, які б зберігали свіжий вигляд та трималися на губах протягом усього дня. Проте зіркові візажисти знають: справа не лише в формулі засобів, адже вони щоразу вигадують нестандартні лайфхаки для ідеального вигляду своїх клієнток на червоних доріжках.

Під час церемонії вручення премії Еммі зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудроу вразила публіку ніжним та бездоганним макіяжем у рожево-бузкових тонах. Попри тривалий захід, її помада залишалася в ідеальному стані без жодного підкрашування, пише Woman and home. Принаймні, нам це так подають. Секретом такої стійкості поділився особистий візажист акторки Бретт Фрідман, і його метод виявився досить несподіваним.



Візажист Лізи Кудроу поділився б'юті-хаком щодо помади / Фото з інстаграму Laura Geller Beauty

Як продовжити стійкість помади

Замість звичайного бальзаму чи олівця, візажист залучив локальний праймер для розгладження дрібних зморщок прямо на контур губ перед нанесенням кольору. Такий засіб створює невидимий бар'єр, який не дає пігменту виходити за межі та розтікатися у мікротріщинки. Крім того, подібний трюк готує шкіру, вирівнює її текстуру та забезпечує зчеплення з помадою на весь день.

Подібні нестандартні прийоми давно стали головною зброєю відомих візажистів у роботі з селебріті. Ось деякі з них:

техніка "запікання" контуру: після нанесення помади контур губ легко припорошують прозорою розсипчастою пудрою через тонку паперову серветку. Це фіксує колір та робить його матовим і стійким;

подвійне тонування: перед створенням макіяжу губ на них наносять краплю легкого консилера або тонального крему, що перекриває рідний пігмент і створює липку базу для максимальної яскравості помади;

ефект "залюблені губи": для природного вигляду зіркові майстри рекомендують вбивати стійкий тінт або помаду подушечками пальців у центр губ, а контур залишати злегка розмитим, закріпивши зверху фіксувальним спреєм для макіяжу.

Правильні підготовчі кроки дозволяють перетворити будь-яку вашу улюблену помаду на надстійку. Для створення ідеального макіяжу вам також варто знати ці золоті правила візажистів.