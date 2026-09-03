Забудьте про total black: Андре Тан розповів, що насправді робить фігуру стрункою

Багато хто вважає, що темні речі здатні зробити фігуру стрункішою. Однак відомий український дизайнер Андре Тан спростував цей міф.

У своєму інстаграмі модельєр пояснив, чому суцільний темний гардероб часто додає зайвого об'єму замість бажаної витонченості.

Чи правда, що чорний колір робить фігуру стрункішою

Андре Тан зазначив, що колір сам по собі не творить дива. Він може хіба що злегка зібрати силует і зробити контури менш виразними.

Однак чарівний ефект зникає тієї ж миті, коли річ має невдалу довжину чи погано сидить. Яскравий приклад – безформний чорний оверсайз-светр. Замість омріяного маскування недоліків, така річ візуально додає кілька зайвих кілограмів і перетворює силует на масивну пляму. Водночас світлий або навіть білосніжний жакет із чітко окресленою лінією плечей і точною посадкою навпаки витягне фігуру та зробить поставу по-справжньому витонченою.

Дизайнер підкреслив, що вирішальну роль у сприйнятті фігури відіграє не палітра, а грамотна робота з кроєм і балансом. Щоб досягти легкості й візуальної стрункості, значно ефективніше спиратися на перевірені прийоми. Наприклад, вибудовувати чіткі вертикальні лінії, обирати штани та спідниці з високою посадкою й ретельно стежити за пропорціями та довжиною жакетів.

Стиліст порадив припинити ховатися в чорне вбрання з голови до ніг, щоб здаватися стрункішими. За його словами, справжній секрет полягає в одязі, який бездоганно пасує конкретній фігурі, тому ставку варто робити саме на якісний крій, а не на колір.

До речі, раніше Андре Тан також розповідав про головні тренди верхнього одягу на осінь.