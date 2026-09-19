Чи можуть мобілізувати, якщо в Резерв+ написано "Придатний"

Статус "Придатний" у застосунку "Резерв+" означає, що військово-лікарська комісія визнала людину придатною до військової служби. Водночас сам цей запис не означає автоматичної мобілізації, адже для призову мають бути дотримані інші передбачені законодавством умови.

Що означає статус "Придатний" у Резерв+

Позначка "Придатний" у Резерв+ насамперед стосується результату військово-лікарської експертизи. ВЛК визначає придатність людини до військової служби за станом здоров'я, а інформація про цей висновок відображається у військово-облікових даних. Міністерство оборони наголошує, що ВЛК визначає придатність до служби на конкретний момент.

Тобто напис "Придатний" свідчить про те, що за медичними показниками людина може проходити військову службу. Проте цей статус не є окремою підставою для негайного відправлення до військової частини.

Під час мобілізації призову підлягають військовозобов'язані, які відповідають вимогам законодавства та не мають підстав для відстрочки або інших законних причин не підлягати призову. Порядок призову під час мобілізації визначений, зокрема, постановою Кабміну №560.

Відповідно, якщо в чоловіка в Резерв+ зазначено "Придатний", це означає, що медична перешкода для проходження військової служби не встановлена. Якщо при цьому він є військовозобов'язаним і не має чинної відстрочки, бронювання або іншої передбаченої законом підстави для звільнення від призову, він може бути мобілізований у встановленому порядку.

Водночас сам застосунок не "мобілізує" людину. Резерв+ є електронним сервісом, через який військовозобов'язаний може бачити актуальні військово-облікові дані, зокрема інформацію про придатність та відстрочку.

Чи можуть мобілізувати одразу після появи статусу

Поява позначки "Придатний" не означає, що людину автоматично мають мобілізувати саме після оновлення цього статусу. Для призову діє встановлена процедура, а наявність права на відстрочку чи бронювання може змінювати ситуацію.

Наприклад, Міноборони окремо зазначає, що бронювання є підставою для надання відстрочки від призову під час мобілізації. Інформація про чинну відстрочку відображається у Резерв+.

Тому для людини, яка бачить у застосунку статус "Придатний", важливо перевірити не лише медичний висновок. Значення мають також вік, військово-обліковий статус, наявність відстрочки або бронювання та інші передбачені законодавством обставини.

Окремо варто враховувати, що закон передбачає категорії військовозобов'язаних, які не підлягають призову під час мобілізації. Зокрема, законодавство містить відповідний перелік підстав для відстрочки, а постанова Кабміну №560 визначає порядок реалізації цих норм під час призову.

Якщо ж людина не має відстрочки чи іншої законної підстави не підлягати мобілізації та є придатною за висновком ВЛК, її можуть призвати під час мобілізації відповідно до встановленої процедури. Тому статус "Придатний" у Резерв+ варто сприймати саме як підтвердження придатності за станом здоров'я, а не як повідомлення про неминучу мобілізацію.

Якщо стан здоров'я після проходження ВЛК суттєво змінився, питання придатності може бути переглянуте в установленому порядку. Міноборони також пояснює, що військовозобов'язані можуть отримати електронне направлення на ВЛК через Резерв+, а після проходження медогляду інформація передається до відповідного реєстру.

Раніше ми писали, що у разі оголошення демобілізації існує порядок звільнення з військової служби для мобілізованих та контрактників. Наразі універсального правила щодо обов'язкового терміну вислуги немає, а черговість залежить від майбутнього рішення глави держави.