Патрульний застосував силу під час огляду: хто компенсує людині шкоду за такі дії

Верховний Суд підтвердив обвинувальний вирок патрульному поліцейському, який травмував чоловіка під час безпідставного поверхневого огляду. Водночас суд роз'яснив, що матеріальну та моральну шкоду потерпілому за дії правоохоронця має відшкодувати держава.

Верховний Суд звинуватив у перевищенні повноважень патрульного поліцейського

Верховний Суд залишив без змін попередній вирок патрульному поліцейському, який виніс Івано-Франківський суд. Правоохоронця покарали за перевищення службових повноважень. Інцидент стався під час пішого патрулювання, коли правоохоронець підійшов до двох чоловіків на дитячому майданчику та наказав їм встати для огляду. Про це йдеться в рішенні Касаційного кримінального суду щодо справи №344/8185/19.

Патрульний одразу не повідомив про причини проведення перевірки та ігнорував прохання пояснити свої вимоги. Потерпілий відмовився від огляду у своєму дворі, зазначивши, що не має заборонених речей. Він спокійно запропонував поліціянту проїхати до відділку.

У відповідь поліцейський застосував прийом із заломом руки, спричинивши чоловікові ушкодження середньої тяжкості. Внаслідок цього постраждалому довелося пережити лікування.

Під час розгляду справи ані засуджений, ані його колега не змогли назвати законних підстав для перевірки громадян. Суд наголосив, що поверхнева перевірка – це превентивний захід, який дозволено застосовувати лише за наявності достатніх підстав вважати, що людина має при собі заборонені речі або становить загрозу. Якщо цього не було, то це вважається перевищенням повноважень.

Хто покриє збитки потерпілому

Захист патрульного стверджував, що той діяв у межах Закону про Національну поліцію для забезпечення власної безпеки. Проте суди дійшли висновку, що застосування сили за відсутності підстав для перевірки є прямим порушенням закону.

Окрему увагу Верховний Суд приділив питанню грошової компенсації. Справу направлено на новий розгляд у порядку цивільного судочинства, де суд підкреслив, що відшкодування має надати держава з бюджету, а не сам патрульний особисто.

Тобто Верховний Суд довів, що в разі неправомірних дій правоохоронців постраждалі мають право вимагати компенсацію від держави. Уже потім ці кошти можуть стягнути з винного працівника через регресний позов.

Нагадаємо, нещодавно Верховний Суд виніс інше рішення, щодо перевищення повноважень поліціянта, який під час затримання розпилив чоловікові в обличчя газ із балончика, після чого той отримав легкі тілесні ушкодження.

Суд дійшов висновку, що правоохоронці діяли в межах повноважень. Вони відповідно до правил представилися, висунули законні вимоги, а чоловік чинив опір під час затримання. Сам факт заподіяння ушкоджень не означає перевищення повноважень. Прокурори не змогли довести, що поліцейський застосував спецзасіб незаконно.