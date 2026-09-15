Аби не було боргу: які правила стягнення аліментів з безробітного діють у 2026 році

Втрата роботи або відсутність офіційного доходу не звільняють українців від обов'язку утримувати власних дітей та сплачувати аліменти. У разі відсутності заробітку заборгованість розраховують за встановленими правилами.

Що відбувається, коли боржник за аліментами безробітний

Суми боргу для людей без офіційної праці нараховують за спеціальною процедурою. Якщо боржник офіційно зареєстрований у центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю, то виконавча служба стягує присуджені виплати безпосередньо з цих соціальних коштів. Про це повідомили фахівці Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Водночас для громадян, які не працюють або перебувають на спрощеній системі оподаткування, розмір аліментів прив'язують до середньомісячного доходу працівника у відповідній місцевості.

Суд визначає розмір аліментів залежно від кількості дітей та матеріального стану платника. За законом на одну дитину призначають чверть доходу, на двох дітей – третину, а на трьох і більше – половину заробітку.

Також враховується наявність рухомого та нерухомого майна й дорогі покупки платника, якщо він не може довести джерело походження коштів.

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку,

– йдеться в повідомленні.

За ухилення від сплати аліментів передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність. За кожен день прострочення виплат нараховують пеню у розмірі 1 відсотка від суми боргу, але не більше 100 відсотків загальної заборгованості.

Крім того, громадян, які не платять аліменти, вносять до Єдиного реєстру боржників, піддають арешту їхні банківські рахунки та тимчасово обмежують у праві виїзду за кордон. Також боржників можуть позбавити права керування автомобілем, користуватися зброєю та полювати або залучити до суспільно корисних робіт.

Злісне ухилення від утримання неповнолітніх дітей тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею 164 Кримінального кодексу України. Порушникам загрожують громадські роботи на строк від 80 до 120 годин, арешт до трьох місяців або обмеження волі до двох років.

Нагадаємо, Міністерство юстиції рекомендує присуджувати аліменти в розмірі:

2 817 гривень для дитини до 6 років;

3 512 гривень для дитини 6 – 18 років.

Збільшити або зменшити розмір виплат можна, якщо в платника змінилися фінансові чи сімейні обставини.

Аліменти можна стягнути через наказ суду або позовну заяву. Важливо, що гроші нараховуються не з моменту розлучення батьків, а того часу, коли за ними звернулися.