На Полтавщині судитимуть екскерівника компанії за ухилення від сплати 13 мільйонів гривень ПДВ

На Полтавщині постане перед судом колишній очільник підприємства, який приховав від держави понад 13 мільйонів гривень податку на додану вартість. Компанія освоїла понад 72 мільйони гривень бюджетних коштів на державних підрядах, проте здавала до податкової суцільні "нульові" звіти.

Як працювала схема ухилення від податків

На Полтавщині постане перед судом колишній очільник підприємства, який приховав від держави понад 13 мільйонів гривень податку на додану вартість, повідомляє Національна поліція України. Компанія освоїла понад 72 мільйони гривень бюджетних коштів на державних підрядах, проте здавала до податкової суцільні "нульові" звіти.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно з детективами Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо колишнього керівника місцевого товариства. Матеріали кримінального провадження та обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Правоохоронці встановили, що підприємство регулярно отримувало замовлення від державних та комунальних установ. За виконання робіт, надання послуг і постачання обладнання товариству загалом перерахували понад 72,7 мільйона гривень бюджетних коштів.

Товариство офіційно перебувало на обліку як платник податку на додану вартість – це непрямий податок, який нараховується з кожної операції постачання товарів чи послуг і має обов'язково сплачуватися до держбюджету. За законом керівництво підприємства мало реєструвати податкові накладні та відображати всі отримані кошти у податковій звітності.

Однак, за даними слідства, фактичні багатомільйонні обороти підприємства у документах не вказували. До податкової надсилали декларації про нібито повну відсутність господарських операцій, а звіти з податку на прибуток містили нульові показники. Через постійне подання декларацій про відсутність поставок контролюючий орган навіть анулював реєстрацію компанії як платника ПДВ.

Перевірка підтвердила збитки державі

Слідство залучило столичних податківців для проведення перевірки, а також фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Проведена судово-економічна експертиза підтвердила, що бізнесмени умисно занизили сплату податку на додану вартість на суму понад 13,2 мільйона гривень.

Колишньому директору компанії оголосили підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Полтавська обласна прокуратура, яка й направила обвинувальний акт до суду.