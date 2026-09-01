Ліхтарик, акумуляторний світильник чи лампа з USB: що ефективніше для дому

Під час відключень електроенергії важливо мати під рукою надійне джерело світла. Для цього можна використовувати звичайний ліхтарик, акумуляторний світильник чи компактну лампу, яка працює від USB.

У кожного з цих варіантів є свої особливості та переваги використання, тому вибір залежить від того, де і для чого потрібне освітлення, пише 24 Канал.

Яке джерело світла ефективніше для дому?

Ліхтарик

Під час вибору ліхтарика варто звертати увагу не лише на його розмір чи дизайн. Один з головних параметрів – світловий потік. Для звичайних домашніх потреб підійде ліхтарик з показником від 400 до 1000 люменів.

Не менш важливим є тип променя. Одні ліхтарики формують вузьке сфокусоване світло, яке дозволяє добре освітлювати віддалені об’єкти. Інші дають широкий розсіяний промінь, завдяки чому світло охоплює більшу площу.

Також слід визначитися з джерелом живлення. Ліхтарики можуть працювати від звичайних батарейок або акумуляторів. Моделі з вбудованим акумулятором зручні тим, що не потребують забезпечення батарейками. Їх достатньо періодично підключати до зарядного пристрою.

Сучасні ліхтарики можуть мати кілька рівнів яскравості, перемикатися між сфокусованим і розсіяним освітленням.

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Акумуляторний світильник

Головна перевага такого світильника – можливість користуватися ним незалежно віл розетки поблизу. Завдяки цьому його зручно використовувати вдома під час аварійних відключень, а також брати з собою в подорож.

Багато моделей працюють на LED-лампах, які споживають відносно мало електроенергії. Тому одного заряду може вистачити на тривалий час роботи. Світильник розрахований на тривале використання, а після завершення ресурсу в деяких моделях передбачена можливість заміни.

Перевагою такого світильника є датчики руху, режим нічника чи можливість заряджання від сонячних батарей.



Акумуляторний світильник не потребує підключення до розетки / Фото Pexels

Лампа з USB-живленням

USB-лампи можуть працювати від зовнішнього акумулятора, тому є практичним рішенням під час відключень електроенергії. Такі пристрої споживають небагато енергії – від 1 до 5 Вт, тому не створюють навантаження на резервне джерело живлення.

Ще одна їхня перевага – це компактність. Невелику та легку лампу можна перенести з однієї кімнати в іншу чи взяти з собою. USB-лампа підходить для локального освітлення.

Її можна використовувати під час роботи за ноутбуком, читання чи підсвічування робочого місця. Для освітлення великої кімнати такий варіант може бути менш зручним, ніж повноцінний акумуляторний світильник.