Рослини почнуть швидше рости у темній кімнаті: потрібна лише кухонна фольга

Темні приміщення є досить невдалими для вирощування рослин у горщиках. Через обмежений доступ сонячного світла вазони просто не мають ніякої енергії для росту. Втім, є один трюк, який здатен швидко покращити ситуацію.

Виявляється, якщо розмістити за горщиком алюмінієву фольгу, вона зможе відбити сонячне світло, пише Deccoria. Таким чином рослина зможе отримувати краще світло ззаду через посилення фотосинтезу й прискорення розвитку квітів.

У чому хитрість використання фольги?

Багато садівників рекомендують трюк з фольгою, оскільки теж його використовують для розсади овочів та фруктів. Насправді такий метод має ще й наукове підтвердження.

У темній кімнаті сонячне світло доходить лише до верхнього шару листя. Використання фольги допомагає направити більше сонячного світла до всього листя, пришвидшивши фотосинтез, який необхідний для правильного росту рослин.

Фольга справді має чудові властивості, тому тендітні рослини можуть стати справжньою окрасою кімнати й вирости так, як ніколи раніше.



Завдяки фользі рослини почнуть краще рости / Фото Pexels

Як працює алюмінієва фольга?

Фольга дуже добре зберігає температуру, а її поверхня відбиває сонячне світло. Як блискуча, так і матова сторона фольги відбиває 86% видимого світла.

Проте характер відбитого світла дещо відрізняється. Матова сторона більше відбиває розсіяне світло, а блискуча – сфокусоване.

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Коли селекціонери почали розміщувати фольгу під горщиками чи позаду, то рослини набагато швидше почали рости. Усе через те, що сонячне світло почало краще досягати листя туди, де сонячні промені не досягали.

Щоб рослини у темній кімнаті почали краще рости, з фольги варто зробити невелику плоску чи напівкруглу ширму, зміцнивши її кількома шарами для кращого ефекту.

Використання фольги здатне вплинути на зменшення шкідників. Усе завдяки тому, що світловідбиваюча сітка зіб’є орієнтир комах, тому вони не зможуть дістатися до рослини.