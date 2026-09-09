Не підживлюйте дерева восени як навесні: одна помилка зробить їх вразливішими до морозів

На початку осені дерева й кущі поступово завершують активний ріст і готуються до холодів. У цей час їм уже не потрібно стимулювати появу великої кількості молодих пагонів – навпаки, важливо, щоб цьогорічний приріст встиг визріти до морозів.

Звичне весняне добриво для осіннього підживлення не підійде, повідомляє Zielony ogrodek. У вересні варто звертати увагу насамперед на фосфор і калій, а від великої кількості азоту відмовитися.

Чим підживити дерева та кущі восени?

Для осіннього підживлення обирайте добрива, у складі яких переважають фосфор і калій, а азоту немає або його кількість мінімальна. На упаковці добрива зазвичай є три цифри – NPK. Вони позначають вміст азоту, фосфору та калію відповідно. Саме на першу цифру восени потрібно звертати особливу увагу: високого вмісту азоту в цей період краще уникати.

Чого не давати у добриво / Фото unsplash

Фосфор пов'язаний із розвитком кореневої системи та енергетичними процесами рослини, а достатнє забезпечення калієм допомагає рослинам краще проходити зимову акліматизацію. Треба додавати фосфор і калій для осіннього періоду саме як елементи, що підтримують підготовку дерев і кущів до зими. Утім, сипати фосфор "про запас" не потрібно.

Придбати осінні добрива для дерев і кущів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та перевірити вміст фосфору, калію й азоту в описі товару або на фото упаковки.

У багатьох ґрунтах його вже достатньо, тому найточніший варіант – орієнтуватися на аналіз ґрунту. Якщо такого аналізу немає, не перевищуйте норму виробника обраного осіннього добрива.

Гранульоване підживлення розподіляйте не просто біля самого стовбура. Значна частина активних коренів дерева розташована далі від нього – під кроною та за її краями. Після внесення гранул ґрунт потрібно полити, якщо він сухий. Не вносьте добриво в пересохлу землю або безпосередньо купкою під стовбур чи основу куща.

Чому азот восени може нашкодити?

Азот потрібний деревам і кущам у період активного росту, оскільки стимулює розвиток зеленої маси та молодих пагонів. Саме тому наприкінці літа й на початку осені його надлишок стає небажаним. Після азотного підживлення рослина може знову активно піти в ріст. Молоді пагони, які з'явилися надто пізно, не завжди встигають достатньо визріти й загартуватися до морозів.

У результаті взимку їх легше пошкоджує холод. Варто остерігатися надмірного та пізнього внесення азотних добрив: активний осінній приріст може зробити молоді тканини більш уразливими до низьких температур.

Особливо обережно з азотом потрібно поводитися у вересні, коли дерева й кущі ще не перейшли у повний стан спокою. Не використовуйте в цей час весняні добрива з високим показником N, свіжий гній та інші концентровані азотні підживлення. І ще одна важлива річ перед зимою – волога. Якщо осінь суха, одного добрива недостатньо. Перед промерзанням ґрунту дерева й кущі мають отримати достатньо води: пересушені рослини переносять зимові умови гірше.