Неприємний запах з раковини зникне за 10 хвилин: простий домашній трюк

Досить часто у зливі повільно стікає вода. Стається це через засмічення їжею, жиром та іншими побутовими відходами, які накопичуються всередині труби. Водночас позбутися проблеми можна без хімічних засобів. Знадобляться лише прості домашні засоби.

Звичайна харчова сода та оцет можуть допомогти видалити накопичення та зменшити неприємний запах, пише Wprost Dom.

Чим вивести неприємний запах?

На кухні в раковині накопичується жир, частинки їжі та миючий засіб, а у ванній забиття стається через волосся та миючі засоби. Поступове накопичення забиває трубу, перешкоджаючи потоку води.

Щоб прочистити трубу знадобляться прості засоби, які знайдуться на кожній кухні. Потрібна половина склянки харчової соди, склянка оцту та гаряча вода.

Спочатку потрібно прибрати усе видиме засмічення зі зливу. Далі в отвір слід насипати харчову соду, а тоді влити оцет. Коли суміш почне пінитися, злив потрібно заткнути на 10 – 15 хвилин, а після зазначеного часу промити трубу значною кількістю води.



Сода з оцтом допомагають очистити засмічення / Фото Pinterest

Фахівці зазначають, що сода і оцет підходять для незначних засмічень, коли вода протікає, але повільно. Якщо ж вона зовсім перестане проходити, тоді потрібно скористатися хімічними засобами, які є набагато дієвішими.

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Нерідко на кухні смердить з раковини навіть якщо всередині не забите ніяке сміття. Причиною може бути шар органічного сміття на стінках зливу чи брудний сифон.

Тому можна зняти фільтр і ретельно його промити. Також варто зняти сифон, в якому можуть накопичуватися вода, залишки їжі та інші забруднення.

Деякі господині радять використовувати капсулу для посудомийної машини. Її потрібно розчинити в гарячій воді, а тоді вилити у злив. Розчин впорається із жирними відкладеннями й прочистить забиту трубу.

Якщо після цих кроків труба все одно забита, варто скористатися механічним прочищенням зливу. Скористайтеся вантузом чи спіральним очищувачем. Якщо вода збирається у раковині, але чутно булькаючі звуки в трубах – це означає, що вода починає застоюватися, тому треба в першу чергу перевірити сифон і сантехніку.