Лише дріжджі та цукор: бабусин рецепт, який очистить туалет краще за магазинні засоби

У туалеті постійно накопичується коричневий наліт. Через це з часом на кераміці утворюються непривабливі відкладення, які видалити не так вже й просто. Та перед тим, як братися за агресивні засоби, рекомендуємо спробувати простий метод на основі дріжджів та цукру.

Проводити процедуру найкраще ввечері, щоб суміш змогла за ніч повністю розчинити наліт, пише Wprost Dom. Для розчину знадобиться лише половина кубика свіжих дріжджів та дві чайні ложки цукру.

Як очистити наліт з туалету?

Спочатку потрібно насипати дріжджі в туалет, а тоді додати цукор й залишити на усю ніч. Вранці слід змити воду й очистити залишки від дріжджів щіткою.

Коли дріжджі й цукор змішуються, починається бродіння, яке допомагає вивести незначні відкладення на унітазі.

Однак цей метод варто застосовувати, якщо на унітазі є лише незначні плями та відкладення. Зі старим накопиченим нальотом дріжджі не зможуть справитися. З сильним нальотом краще справляються кислотні речовини, тому в запущених випадках варто скористатися лимонною кислотою.



Простий спосіб очищення унітаза / Фото Pexels

Перед використанням саморобного засобу в унітазі потрібно знизити рівень води, щоб засіб контактував з брудною поверхнею. Для чищення слід використовувати лише спеціальний йоржик для унітазу, бо металеві щітки можуть подряпати кераміку, яка ще більше буде схильна до накопичення бруду.

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Фахівці лише застерігають від змішування різних засобів для чищення, особливо якщо вони на основі кислотних засобів та хлору. Якщо їх поєднати, то вони зможуть створити небезпечні випари.

Та для того, щоб вапняний наліт не накопичувався, важливо регулярно очищувати чашу при найменших жовтих чи коричневих плямах, щоб запобігти утворенню вапняного нальоту за кілька тижнів.