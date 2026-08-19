Навіщо потрібні два отвори на прищіпці для одягу: про це мало хто задумується

Для сушіння одягу на мотузці використовують дерев’яні чи пластикові прищіпки. Процес розкладання речей після прання відбувається настільки автоматично, що мало хто задумується над тим, навіщо придумані два отвори на прищіпці.

Насправді вони не є на прищіпці для дизайну, пише House Digest. Сама прищіпка має два важелі, які з’єднує пружина посередині, завдяки яким створюється натяг, який формує одяг на мотузці.

Коли ці важелі з’єднуються, то створюють два отвори – один маленький, а інший великий.

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Для чого два отвори на прищіпці?

Маленький отвір є тим місцем, де прищіпка повинна зачепитися за мотузку для одягу. Більший отвір вже відповідає за сам предмет одягу. Завдяки такій конструкції навантаження на прищіпку розподіляється рівномірніше. Одна її частина надійно фіксується на мотузці, а інша утримує тканину.

Цей дизайн прищепок запантентував Девід Сміт у 1800-х роках. Лише згодом до прищіпки додали спіральній дріт. Тому, якщо ви мимоволі вішали одяг, просто перекидаючи річ за мотузку, тоді варто почати розвішувати речі набагато зручніше й надійніше їх закріпити на мотузці.



Отвори на прищіпці мають своє призначення / Фото Pexels

Якщо закріпити менший отвір на мотузці, прищіпка триматиметься на ній стабільніше й не зміститься під час поривів вітру. А більший отвір варто використовувати для фіксації одягу – так тканина буде розташована далі від центральної частини прищіпки та краще утримуватиметься. Завдяки цьому речі не так легко зірвати з мотузки навіть тоді, коли надворі посилюється вітер.

Крім того, використання двох отворів створює простір для кращого потоку повітря, тому одяг здатен висушитися ще швидше. До того ж, одяг не доведеться складати поперек мотузки, щоб не зіпсувати форму. Конструкція прищіпки з двома отворами фіксує річ на місці, залишаючи менше помітних слідів.