Єдині кросівки, які варто купити восени: ця універсальна модель замінить кілька пар

Цього сезону в моді вузькі кросівки, які додають образу особливої родзинки. Таке взуття підкорило подіуми та соціальні мережі, тож їх ще від літа активно носять усі світові модниці.

Кілька років поспіль у трендах домінували масивні силуети, які потім змінили ретро-спортивні моделі, пише In Journal. Елегантні кросівки чудово освіжають образ, особливо якщо вони в одному яскравому чи кількох кольорах.

Придбати трендові кросівки можна на Prom. Окрім них можуть знадобитися ще й жакети, світшоти, теплі сорочки чи джинси й штани. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

У чому особливість вузьких кросівок?

Моду на мініатюрне красиве взуття ввів бренд Miu Miu. Спочатку це були моделі з матової шкіри, а тоді з’явилися пари в атласному варіанті. Це взуття так усім сподобалося, що схожі кросівки повторили у своїх колекціях бренди Prada, Dries Van Noten, Jacquemus, Loewe та багато інших.

Особливістю цих кросівок є універсальність. Тонка підошва та мінімалістичний силует дозволяють носити взуття з будь-якої нагоди – одягати вранці на роботу чи ввечері на прогулянку з друзями.

На відміну від класичних спортивних моделей, елегантні кросівки мають більше витончений силует, який нагадує мокасини. Дівчата обожнюють ці кросівки, тому почали набагато активніше носити, ніж базове спортивне взуття.

Додатковим бонусом таких кросівок є те, що вони представлені в широкому розмаїтті версій. Це можуть бути моделі з атласу, шкіряних чи замшевих тканин, в одному кольорі чи кількох поєднаннях.

А ще перевагою взуття є різний бюджет. Можна придбати брендові варіанти або ж знайти цікаві пари у магазинах мас-маркету.