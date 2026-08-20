Ось чому жоржини не цвітуть у серпні: дачники постійно роблять ці 3 помилки

Жоржини – це одні з найкращих квітів для вирощування на клумбі. Та попри те, що у серпні ці рослини зазвичай перебувають у розпалі цвітіння, через сильну спеку та нестачу поливу часом вони можуть припинити формування нових бутонів.

Якщо ви помітили, що жоржини припинили цвітіння у серпні, це не значить, що час опускати руки. До вересня ситуацію ще можна виправити, пише Homes&Gardens.

Чому жоржини не цвітуть у серпні?

Однією з основних причин, чому у жоржин припиняється цвітіння, є невідповідна погода: якщо дощів мало, а спека стоїть сильна, рослини відчуватимуть стрес та не викидатимуть нові квіти. Але впливає на цвітіння й догляд за квітами протягом сезону.

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Отож, однією з причин, чому ви досі не побачили цвітіння, може бути брак потрібних для квітів поживних речовин.



Жоржини потрібно підживлювати / Фото Pexels

Цікаво! Для того, аби рослини цвіли активніше, дачники також радять вчасно видаляти суцвіття, що вже відцвіли.

Та до завершення сезону цвітіння ще залишається вдосталь часу, тож ситуацію можна виправити. Ось три основні причини, чому цвітіння зупиняється.

Стрес через спеку

Тепловий стрес часто призводить до зупинки цвітіння – адже оптимальною температурою для цих рослин є 16 – 27 градусів. Якщо в серпні спекотно, рослини можуть тимчасово не цвісти, але це зміниться, щойно погода стане кращою.

Головне – не забувати вчасно поливати жоржини. У спеку це радять робити 2 – 3 рази на тиждень.

Недостатнє видалення квітів

Для того, аби рослини цвіли довше, квіти, що відцвіли, потрібно вчасно видаляти. Якщо ж їх залишити, рослина отримує сигнал, що сезон цвітіння завершився, і тоді починає уповільнювати вироблення нових бутонів.

Відцвілі квіти слід видаляти ще до того, як на них сформується насіння. Робіть чистий зріз під наступною парою листків.

Нестача поживних речовин

Дачники роблять дві помилки: вони або взагалі не підживлюють жоржини, або ж використовують у серпні азотні добрива. Останнє призведе до того, що рослина буде активно набирати зелену масу, але зменшить шанси на пишне цвітіння.

Квіти потрібно підживлювати різким добривом з високим вмістом калію та фосфору щомісяця з середини літа до початку осені.