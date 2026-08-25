Не треба йти до лісу: 3 види грибів, які можна знайти на подвір'ї чи в саду

Грибники ходять до лісу по гриби, проте певні їстівні види можна знайти навіть вздовж парканів на власній ділянці. Господарі часто спостерігають за їхнім ростом у садах чи біля дороги.

Такі гриби як опеньки, гриби-парасольки та гливи ростуть на ділянках поруч з домом, тож їх можна назбирати не лише в лісі, пише Interia Kobieta.

Які гриби можна знайти на власній ділянці?

Опеньки

Їх вважають одними з найсмачніших грибів. Вже наприкінці серпня з’являються перші екземпляри, проте найбільше їх можна збирати з жовтня по листопад. Усі різновиди опеньок їстівні та смачні.

Найпоширенішим та найвідомішим є опеньок осінній. Ніжка гриба має висоту від 8 до 18 сантиметрів, а товщину – до 2,5 сантиметрів. Колір опенька найчастіше медово-жовтий, медово-коричневий чи світло-коричневий. Старіші гриби можуть мати вже оливково-коричневий вигляд.

Зябра опеньок білуваті, але з часом можуть стати бежево-рожевими чи навіть жовтуватими.



Опеньки можна знайти на власній ділянці / Фото Pexels

Темні опеньки вже ростуть у хвойних лісах. Їхній капелюшок має тілесний або червонувато-коричневий колір й досягає 8 сантиметрів у діаметрі. Гриб має характерні темні лусочки коричневого чи чорного кольору.

Опеньки, що ростуть на подвір’ї, в садах чи міських парках найчастіше з'являються там, де є пеньки, сухостій або ж ослаблені хвойні та листяні дерева.

Гриб-парасолька

Цей смачний гриб цінують за горіховий смак та запах. Ніжка гриба сягає аж до 50 сантиметрів, а діаметр капелюшка має 35 сантиметрів.

Молодий гриб має подвійну коричневу шкірку на капелюшку. Під час росту вона розширюється й тріскає, утворюючи дрібні лусочки. Нижня сторона шапочки має білі чи кремові зябра, а сама ніжка – висока, довга і струнка.

Гриб-парасолька росте з липня по жовтень на занедбаних газонах чи лісистих міських парках.

Як виглядає гриб-парасолька: дивіться відео

Гливи

Ці гриби ростуть на повалених стовбурах тополі, граба, берези чи бука. Їхні капелюшки нагадують устриці із зябрами під ними, що плавно переходять у потовщену ніжку.

Гливи не мають чітко вираженої однієї ніжки, як в інших грибів. Вони ростуть у вигляді віяла чи черепиці.

Колір глив вже залежить від сорту. Вони можуть бути сірими, кремовими чи білими. Найчастіше гриби з’являються вже в пізню осінь – з кінця жовтня чи початку листопада. Ростуть гливи на узбіччих доріг, в парках, лісах, а також на ослабленій деревині листяних дерев.

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.