Найкраще горять і залишають мінімум сажі: ось які дрова заготувати для печі

Вже у вересні людям, що живуть у приватних будинках та опалюють їх дровами, слід замислитися про заготівлю чи покупку дров. І незалежно від обраної породи, ключову роль відіграє вологість деревини.

Вибір дров для опалення оселі неймовірно важливий – саме від цього залежить, наскільки швидко нагріється житло, а також скільки попелу й сажі утвориться в процесі. Також тип дерева впливає і на те, як довго горітимуть дрова, пише Newsweek Romania.

Які дрова слід обирати для опалення?

За щільність та забезпечення тривалого горіння особливо цінують дуб та граб. Це тверда та щільна деревина – а це значить, що вона ідеально підходить для випадків, коли потрібно зберегти тепло протягом тривалого часу.

Граб часто вважається одним з найкращих варіантів для розпалювання у печі: він горить повільно та виділяє багато тепла. Дуб теж гарний варіант, але є нюанс: перед використанням його потрібно дуже добре висушити.

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Акація – це ще одна порода деревини, що добре підходить для опалення цінують за подібні властивості і ясен. Але вибір варто зосереджувати не тільки на типі деревині, але й на тому, наскільки вона суха.

Саме вологість деревини, незалежно від його типу, відіграє ключову роль у тому, скільки нагару опиниться у вашому димоході. По-перше, волога деревина важче горить. Вона також виділяє менше тепла, тож дровам обов'язково потрібно дати як слід просохнути. Зберігати їх потрібно у приміщенні, що добре провітрюється та захищене від вологи.

Коли найкращий час для покупки дров?

Час купівлі дуже сильно впливає на ціну. У мережі користувачі пишуть, що купують дрова вже у квітні – травні, адже напередодні холодних місяців ціни швидко зростають.

Під час вибору дуже важливо перевірити, чи правильно зберігалася деревина та чи добре вона просушена.