Не викидайте фольгу: вона допоможе зігріти квартиру

Якщо у квартирі прохолодно, а опалення не справляється, не обов’язково купувати додаткові обігрівачі. Іноді покращити ситуацію можна за допомогою простих речей, які вже є вдома.

Звичайна харчова фольга може стати у пригоді в опалювальний сезон, пише Wprost Dom. Її використовують за радіатором, щоб зменшити втрати тепла через стіну та спрямувати більше теплого повітря в кімнату.

Як застосувати лайфхак з фольгою?

Щоб створити саморобний "екран", потрібна алюмінієва фольга та картон. Його слід завернути у фольгу й розмістити за радіатором. Завдяки цьому лайфхаку алюмінієва поверхня буде відбивати частину променистого тепла назад у кімнату, а не дозволяти теплу поглинатися стіною за радіатором.

Таке рішення є необхідністю, коли радіатор розташований біля зовнішньої стіни. Особливо це важливо зробити в старих будинках, де ізоляція може бути слабшою, а стіна за радіатором швидше охолоджується.

Важливо лише правильно розмістити картон із фольгою. Він є легкозаймистим матеріалом, тому його в жодному разі не слід розміщувати в місці контакту з гарячими компонентами радіатора.



Трюк з фольгою допоможе зігріти кімнату / Фото Magnific

Цей трюк слід зробити для додаткового направлення тепла в кімнату, однак найбільші втрати тепла можуть відбуватися через двері, вікна чи зовнішні стіни.

Фольга може стати ефективним рішенням для зменшення потенційної втрати тепла, але не слід чекати після цього лайфхаку на зниження рахунків.

Фахівці кажуть, що відбивна фольга здатна зменшити втрати тепла до 30%. Кімната зможе прогрітися швидше, а система опалення почне працювати ефективніше, тому можна спробувати такий лайфхак та самостійно перевірити його ефективність.