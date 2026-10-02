Десятиліттями висаджували біля дому, а тепер рубають: це дерево приносить багато проблем

Десятиліттями одне дерево було неймовірно популярним для посадки біля дому – і це ясен. Він швидко росте та може потішити красивою і густою кроною. Але останніми роками він втрачає популярність, і не без причини.

Дачники зараз попереджають, що висадка ясена може виявитися не найкращою інвестицією. Він може вирости до 30 – 35 метрів, але водночас дуже сприйнятливий до хвороб і шкідників, пише antena3.ro.

Чому ясен рідше саджають біля будинків?

Головна причина, через яку ясен вже значно акуратніше використовують у ландшафтному дизайні – це поширення Європою агресивного патогену Hymenoscyphus fraxineus. Грибок призводить до захворювання, що відоме в народі як всихання ясена. Найбільше воно, як і вказує назва, вражає ясени звичайний та вузьколистий.

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Вперше хворобу зафіксували на північному сході Польщі в 1992 році. Після цього вона поширилася значною частиною європейського ареалу ясена – і вважається, що сам грибок походить з Азії, а занесений до Європи був випадково. І місцеві ясени, що не еволюціонували в умовах цього агресивного патогену, не можуть ефективно захищатися від нього після зараження.



Ясен дуже сприйнятливий до всихання / Фото Pexels

Передусім захворювання вражає молоді пагони та листя: на них з'являється некроз, саме листя в'яне, а пагони засихають. Наступна ознака захворювання – це рідішання крони дерева, а в особливо складних випадках ясен навіть може загинути.

Така хвороба може розвиватися поступово протягом кількох років, з повторними періодами погіршення стану дерева. Особливо великою проблема є для міських насаджень та приватних садів, коли дерево має залишатися передбачуваним та здоровим протягом багатьох років поспіль.

Але всихання ясена – це далеко не єдина проблема з цим деревом. Його полюбляють різні шкідники: довгоносики, пильщики, деревоточці тощо. Вони пошкоджують не лише листя та пагони, але й стовбур та гілки. Також ясен страждає від цілої низки різних захворювань, і особливо від різних видів раку гілок і кори.

Та це не значить, що ясен зовсім непридатний для посадки біля дому, чи що він обов'язково загине. Ризик дуже сильно залежить від конкретних умов, а різні види ясена можуть відрізнятися за чутливістю до захворювання. Найменш сприйнятливим до всихання, наприклад, вважається ясен білоцвітний.