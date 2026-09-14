Лаванда відцвіла – та із секатором варто зачекати: яка обрізка може нашкодити кущам узимку

Лаванда після цвітіння часто виглядає так, ніби її хочеться одразу сильно вкоротити. Сухі суцвіття стирчать над кущем, пагони розростаються, а нижня частина поступово дерев’яніє. Та саме в цей момент важливо не зрізати зайвого.

Регулярна обрізка лаванді справді потрібна, пише The spruce. Без неї кущ стає дедалі дерев’янистішим, розвалюється в сторони й гірше тримає форму.

Проблема в тому, що стара деревина лаванди відновлюється значно гірше, ніж молоді зелені пагони. Тому після цвітіння важливо не просто взяти секатор, а розуміти, де має пройти зріз. Надто глибока обрізка може залишити рослину з великою кількістю старої оголеної деревини, яка вже не завжди дає нові пагони.

Як обрізати лаванду після цвітіння?

Для дорослої лаванди після завершення цвітіння радять укоротити стебла приблизно на третину. Так кущ можна зберегти компактним і не дати йому швидко перетворитися на розлогу дерев’янисту рослину. Зрізати краще цілі стебла, а не окремі засохлі квітки.

Для роботи підійде гострий чистий секатор або садові ножиці. Тупе лезо може ламати пагони та залишати пошкоджені краї.

Що робити із лавандою восени / Фото Unsplash

Найважливіше правило – не опускатися зрізом у безлисту стару деревину. На такій частині лаванда часто вже не відновлює нормальний ріст. Якщо кущ сильно здерев’янів, обрізати його краще поступово. Орієнтиром можуть бути вузли над дерев’янистою частиною: зріз роблять трохи вище тієї ділянки, де ще зберігаються листя та живі пагони.

Молоді рослини варто починати формувати раніше. Прищипування верхівок нових пагонів стимулює розгалуження й допомагає створити густий кущ ще до того, як нижня частина встигне сильно здерев’яніти.

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Яка обрізка може нашкодити лаванді перед зимою?

Найбільший ризик – сильне обрізання до старої деревини. Вона у лаванди досить слабка, а з віком кущ стає вразливішим до снігу, льоду та надлишку вологи. У заглибленнях між старими гілками може затримуватися вода. Взимку під час замерзання це збільшує ризик розщеплення пагонів, а за сирої погоди – загнивання. Водночас залишати лаванду зовсім без обрізки теж не варто.

Легке формування після цвітіння допомагає зберігати кущ компактним і покращує циркуляцію повітря. Навесні рослину можна оглянути ще раз. Після зими варто прибрати зламані, потріскані та відмерлі пагони, але знову ж таки не зрізати здорові гілки до голої старої деревини. Тож після завершення цвітіння лаванда потребує не максимально сильної, а точної обрізки. Краще залишити частину зеленого приросту, ніж зрізати кущ занадто низько й чекати, що стара деревина відновиться навесні.