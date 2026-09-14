Іржа та білі плями зникнуть з кранів назавжди: ось чим їх почистити

Прибирання у кухні та ванній – це практично нескінченний процес, але є кілька деталей, до яких руки доходять не завжди. І одна з них – це очищення кранів від іржі.

Хромовані крани з часом втрачають свій блиск та стають тьмяними і плямистими, пише Martha Stewart. Але це лише половина біди – адже також вони можуть вкриватися іржею, позбутися якої зовсім непросто.

Як відновити тьмяний та плямистий хром?

Перше, що радять експерти – це не поспішати з агресивною хімією. Більшість пошкоджень часто трапляються саме через чищення потужними засобами для сантехніки та через використання жорстких губок.

Перед тим як починати прибирання, протестуйте будь-який метод на невеликій і непомітній ділянці крана. Почніть з теплої води та невеликої кількості засобу для миття посуду, а тоді мікрофібрової серветки. Це допоможе визначити, чи дефекти на хромі справді є іржею, чи це накопичення жорсткої води, або ж просто звичайний бруд.

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Поверхневі відкладення, плями від води та навіть легку іржу зазвичай можна очистити без зайвих проблем. Але якщо хром відшаровується, утворює бульбашки, або ж іржа проступає знизу, це означає, що метал та покриття вже пошкоджені.



Крани потрібно чистити дуже обережно / Фото Pexels

Ось з чим чистити різні види бруду на кранах:

Плями від води та мінеральних відкладень – на кран потрібно нанести невелику кількість розведеного білого оцту. Змийте засіб чистою водою та протріть насухо.

– на кран потрібно нанести невелику кількість розведеного білого оцту. Змийте засіб чистою водою та протріть насухо. Невелика поверхнева іржа – в ідеалі слід використовувати засіб для чищення іржі, що спеціально позначений як безпечний для хрому. Не тріть плями, адже комерційний поліроль може розщепити іржу, якщо лише дати йому трохи часу. Протріть ділянку чистою водою та висушіть насухо. Але також можна скористатися невеликим зім'ятим шматочком алюмінієвої фольги: він може відмити розводи та плями.

Як захистити хром від пошкоджень та подряпин?

Хром зношується набагато швидше, ніж хотілося, тож на ньому слід уникати використання будь-яких абразивних матеріалів. Сталева вата, жорсткі губки для чищення, порошки можуть швидко подряпати поверхню кранів. І щойно покриття подряпається, вже не можна буде повернути йому попередній вигляд.

Головне правило очищення таких кранів – це не терти. Залиште засіб на кілька хвилин на крані, аби він міг впоратися зі складними забрудненнями. Також уникайте використання відбілювача, сильних кислот та особливо агресивних знежирювачів.